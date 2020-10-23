美國稱“明年難以完成戰時作戰指揮權檢驗”……韓國政府應放棄“任期內移交”重新制定時間表. October. 23, 2020 07:45. . 據悉，美國在上周舉行的韓美年度安保磋商會議上表示，明年很難進行有關旨在移交戰時作戰指揮權的對韓國軍隊聯合指揮能力的檢驗。韓國政府曾設想明年上半年實施今年因韓美聯合軍演縮減而推遲的第二階段檢驗，並在下半年完成第三階段檢驗，但美國表示明年連第二階段檢驗都有困難。如果明年的檢驗被推遲，那麽現政府任期內移交戰時作戰指揮權實際上將化為泡影。 明年檢驗日程也很難的美國立場再次確認了韓美之間圍繞移交作戰權的分歧。美國已經在安保磋商會議上表明了明確的態度。國防部長馬克·埃斯珀針對提出“提前具備條件”的韓國表示，“這需要時間”。進而，針對韓國希望確定具體移交時期，美國擺明立場稱明年日程也很難馬上安排。 韓國政府的正式目標是“提前移交”，而不是“任期內移交”。但是，政府和軍隊內部將目標定為2022年初，各種國防改革和防衛力增強計劃都與此相匹配。但是在朝核談判的長期膠著中，聯合演習取消或縮小，再加上新冠疫情的影響，韓國軍隊聯合指揮能力的檢驗也被推遲，因此出現分歧在所難免。 在最近的國會國政監查中，針對朝鮮核威脅的各種確保戰鬥力計劃漏洞不斷，朝鮮舉行大規模閱兵式，展示了大量新型戰略和戰術武器。移交作戰權的三大條件，即韓國軍隊的聯合防衛主導能力、朝鮮核導應對能力、韓半島安保環境的營造等，不但沒有滿足其中任何壹個條件，相關條件反而惡化。即便如此韓國仍急於在任期內完成，只能被美國奇怪看待。 還有10多天的美國總統選舉將對韓國安保和對外關系產生不小的影響。但是，不管美國選舉結果如何，“以條件為基礎的作戰權移交”原則不會改變。不能把關系到國家生存和安危的問題按照我們的政治日程而焦躁不安，也不能趁此把美國的政治變動當作機會。韓國政府的時間表上已經出現了很多漏洞。首先應該制定填補空白的方案，重新設計時間表。

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