MLB WS 21日開幕，崔誌萬信心滿滿. October. 21, 2020 08:09. by 李憲宰 uni@donga.com. 21日上午9時9分，在美國得克薩斯州阿靈頓環球生命公園球場(照片)開幕的“秋季鏖戰”美國職棒大聯盟世界大賽(WS•總決賽•7場4勝制)上，坦帕灣魔鬼魚隊和洛杉磯道奇隊將展開激烈對決。道奇隊總經理安德魯•弗裏德曼(44歲)是“貫通”兩支球隊的人。“小型超市”球隊坦帕灣魔鬼魚隊逐漸成為新興強隊，道奇隊則維持了傳統豪門球隊的命脈，這裏面總經理弗裏德曼起到了很大的作用。 2005年末，在20多歲的時候就任坦帕灣隊隊長的弗裏德曼，通過不斷刷新記錄，在2008年帶領球隊進入了世界大賽。以在坦帕灣隊的成功為基礎，他在2014年末被道奇隊正式聘請為總經理。從2015年開始到今年為止，道奇隊每年都獲得了國家聯盟西部賽區的冠軍。在“大市場”道奇隊，他在培養沃克•比勒等希望之星的同時，引進了穆基•貝茨等重量級選手。只是與世界大賽冠軍無緣。 在“弗裏德曼德比”的今年世界大賽上，專家們預測道奇隊的優勢會很大。CBS體育專家小組的6名成員中有5人預測道奇隊將贏得最終的勝利。在《體育畫報》的5名專家中，支持道奇隊奪冠的也有3人。 克萊頓•克肖(32歲•道奇隊)和泰勒•格拉斯諾(27歲•坦帕灣隊)將作為首場比賽的首發投手出戰。唯獨在秋天表現較弱的克肖會投出什麽樣的投球備受關註。克肖的世界大賽總成績是5場比賽1勝2負，平均責任失分5.40。克肖表示：“今年有16支球隊進行了季後賽淘汰賽。如果經過艱難的過程獲得冠軍，那將是非常特別的。”格拉斯諾在今年的季後賽上取得了2勝1負、平均責任失分4.66的成績。 職業生涯首次登上MLB世界大賽舞臺的崔誌萬能否像美國聯盟冠軍爭奪戰一樣表現活躍也是關鍵。崔誌萬打出了有營養的安打及本壘打，以充滿韌性的防守為本隊的勝利做出了貢獻。《The Athletic》還播放了崔誌萬伸展雙腿抓住野手們的惡送球的影像。比賽前一天的20日，崔誌萬往自己的Instagram上上傳了親吻美國聯盟冠軍獎杯的照片，並留言稱“4 more Wins(還差4場勝利)”。坦帕灣隊如果能獲得俱樂部成立以來的第一個世界大賽冠軍，崔誌萬將成為首位戴上世界大賽冠軍戒指的韓國人。

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