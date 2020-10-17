日本堅定向海洋排放核電站汙水的方針，韓國表示“將謀求國際社會合作”. October. 17, 2020 07:56. by 東京=常駐記者 金範錫、崔智善記者 bsism@donga.com,aurinko@donga.com. 日本政府不顧國內外的壓倒性反對輿論，事實上已經確定向大海排放9年前因爆炸而停止運行的福島第壹核電站汙水。日本主張，“凈化並稀釋汙水的話，就沒有安全問題”。但是，當地漁民、韓國等周邊國家強烈反對，認為“即使進行再次凈化，以現有技術，部分放射性物質也不會被清除”，預計將會引起相當大的風暴。 ○表明速戰速決意誌的日本……實際放水在兩年後 《每日新聞》《讀賣新聞》等媒體16日報道稱，“政府將在本月底召開會議，正式決定向大海排放汙水”。據悉，很有可能在本月最後壹周召開閣僚會議的27日或30日。主管部長、經濟產業大臣梶山弘誌16日在例行記者會上也表示：“不能總是不作決定，放任不管。政府將負起責任，作出結論。” 2011年3月東日本大地震引發爆炸事故後，雨水和地下水流入冷卻核反應堆內核燃料的冷卻水，福島每天產生170∼180噸的汙水。此前，日本用多核素清除設備（ALPS）將其清除後，壹直保管在核電站用地內的儲藏罐中。以上月17日為基準，雖然在1040個水槽存放了123萬噸，但在2022年10月水槽即將飽和（137萬噸）之際，需要盡快處理的必要性增大。 日本為了避免耗資巨大的追加儲存、同樣是破壞環境爭議較大的大氣放水，而選擇最容易的方法——海洋放水，在避免直接提及的同時展開了幕後輿論戰。把通過ALPS過程的水稱為“處理水”而不是“汙水”，也是其努力的壹部分。 去年9月，日本環境大臣原田義昭在因改組內閣而離任僅剩壹天之際，在政府相關人士中首次提出向海洋排放。他主張，“除了果斷釋放的方法之外，別無選擇”。日本首相菅義偉也在就任後的9月26日訪問福島，並表示，“希望盡快作為政府來決定‘處理水’處理的方針”。 汙染水的實際排放時間預計在本月底最終決定後的兩年之後。因為，排放計劃需要獲得原子能規制委員會的審查和批準，具備排放設備需要相當長的時間。 ○不顧安全隱患，現實上沒有阻止的方法 人們之所以對日本的這壹計劃提出強烈批評，是因為擔心其安全性。運營福島核電站的東京電力對2018年凈化完畢的89萬噸汙水進行了調查，結果顯示，高達84%的75萬噸汙水含有超過排放標準的銫、鍶等放射性物質。環境專家們也指出，以目前的技術，即使經過ALPS處理，也無法去除其他放射性物質“氚”。 福島漁民們15日拜訪了經濟產業相梶山弘誌等，直到前壹天為止都反對向大海排放。但是，當政府表明強行推進的意向時，他們卻茫然若失。福島縣巖城市壹名漁民16日在接受《東亞日報》的電話采訪時擔心地說：“現實情況是，不能再要求其他國家吃福島的水產品了”，“這不僅會影響我們，也會影響韓國等周邊國家的海域。” 韓國外交部16日表示：“將把保護我國國民的健康和安全作為最優先的標準，密切關註日方的汙水處理活動，並尋求以國際社會合作為基礎的措施。”此前，韓國政府壹直以國務協調室為中心，將相關部門會議提升為副部長級，從泛政府的角度來討論該問題，但由於沒有國際社會的合作，目前處境非常尷尬。政府相關人士表示：“太平洋島嶼國家和美國、加拿大都沒有反應。提出問題的只有韓國。”其他國家也向海洋排放汙水，因此沒有理由阻止。汙水排入海洋是相關國家主權的領域，因此很難要求采取特定的方式。有評價認為，向日本施壓，要求日本透明公開相關信息才是現實方案。

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