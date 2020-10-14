聯合國與歐盟：“朝鮮公開新型洲際導彈，違反安理會決議”. October. 14, 2020 07:36. by 權五赫 hyuk@donga.com. 朝鮮10日在建黨75周年閱兵式上公開新型洲際彈道導彈等新戰略武器，對此，聯合國和歐盟壹致譴責說“違反了聯合國安理會決議”。 據“自由亞洲”電臺當地時間12日報道，聯合國發言人室就朝鮮公開新型洲際導彈壹事以聯合國秘書長古特雷斯的名義表示：“再次敦促朝鮮和朝鮮當局完全遵守聯合國安理會決議的國際義務”，“也敦促朝鮮為朝鮮半島的可持續和平和完全、可驗證的無核化再次進行外交努力。”歐盟負責外交和安全政策事務的發言人納維拉·馬斯拉利也表示：“朝鮮公開新型彈道導彈表明，朝鮮持續違反安理會決議規定的義務。”德國、英國、瑞士等歐洲國家也敦促朝鮮采取完全、可驗證、不可逆的無核化措施。 國際社會認為，朝鮮大舉公開新型戰略武器是避開對朝制裁、繼續非法進口武器相關零件的證據。安理會通過各種對朝制裁決議，禁止朝鮮購買或進口核武器和洲際導彈等與大規模殺傷性武器有關的所有零部件。但是，國家安保戰略研究院咨詢研究委員趙成烈表示：“朝鮮不會太在意國際社會的指責，將繼續進口非法武器”，“朝鮮並沒有實際試射新型武器，只是在閱兵式上表現出來，因此國際社會很難進行高強度的應對。” 與聯合國等國際社會的批評不同，中國外交部發言人趙立堅12日在例行記者會上表示：“世界上不少國家在紀念日舉行閱兵式”，“中國祝賀勞動黨創建75周年，並祝願朝鮮的各項事業在金正恩委員長和勞動黨的領導下不斷取得新的成果。”他表明了偏袒朝鮮的立場。韓國國家戰略研究院外交安保中心主任申範哲指出：“通過此次閱兵式，如實地證明了對朝制裁沒有正常執行”，“特別是朝鮮通過從中國進口相關零件等支援，在短時間內發展了常規武器。”

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