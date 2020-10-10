新冠肺炎新增確診病例逾34萬人，創全球單日最高記錄. October. 10, 2020 07:57. by 申亞衡記者 / 巴黎=金潤鐘 常駐記者 abro@donga.com,zozo@donga.com. 全世界新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)單日新增確診者接近34萬人，刷新了單日最高值。特別是英國、意大利等歐洲國家的第二次流行擴散勢頭異常迅猛。 據國際統計網站Worldmeters統計，8日全世界新冠病毒肺炎確診人數為34.8774萬名。1日增加到32.3393萬名，4日減少到25.6918萬名，有所放緩，但7日又大幅增加到34.3932萬名，連續兩天創下了日最高記錄。 8日發生的確診病例按國家順序依次為印度(7.0824萬名)、美國(5.6652萬名)、巴西(2.7182萬名)。保健體系脆弱、兩極化嚴重的中南美和印度所遭受的損失正在劇增。 歐洲的擴散趨勢也不尋常。據《路透社》等媒體透露，當天歐洲約有9.7萬人感染病毒，是新冠肺炎猖獗以來確診病例最多的一天。特別是，英國8日一天新增感染人數達1.7540萬名，比前一天(1.4162萬名)增加了3378名。死亡人數也增加了77人，累計死亡人數超過了4.25萬人。英國廣播公司(BBC)報道說，英國政府計劃於下周初下達關閉酒吧和餐廳、禁止在其他地區住宿等2次封鎖令。 另外，意大利政府當天還發表了新行政命令，規定從英國、比利時、荷蘭、捷克來意大利的訪客必須進行新冠病毒檢查。意大利也新增了4458名確診病例，從4月12日新冠病毒的高峰期後，時隔6個月單日確診病例超過了4000例。同一天，法國新增確診病例1.8129萬名，法國計劃以高齡層為中心下達新的封鎖令。 在新冠肺炎疫情絲毫沒有平息跡象的情況下，制藥公司加快了疫苗及治療劑的開發和批準程序。美國生命工學企業Regeneron8日表示，已向美國食品和藥物管理局(FDA)要求批準緊急使用本公司抗體治療劑“REGN-COV2”。“REGN-COV2”是受到新冠病毒感染的美國總統唐納德•特朗普服藥後滿意地表示“(狀況)立即好轉”的治療劑。美國制藥公司吉列爾科學公布了臨床試驗結果，治療劑瑞德西韋(Remdesivir)能將新冠病毒肺炎患者的恢復時間縮短5天。瓊森公司與歐盟(EU)執行委員會簽訂了新冠肺炎疫苗供應合同。

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