18號洞奇跡般的切擊入洞老鷹球，李美林加入“大滿貫女王”行列. September. 15, 2020 07:29. by 金正勛記者 hun@donga.com. 開始打18號洞(5桿)的時候，她還落後單獨領先的內莉•科達(22歲•美國)2桿。實現奪冠夢想似乎為時已晚。雖然試圖通過第二桿攻上果嶺的嘗試做最後的努力，但球越過果嶺滾到了圍墻前。李美林(30歲)露出了清空內心的表情，面對球洞，她打出了一個輕巧但果敢的輕擊球。輕輕升起的球沿著下坡果嶺快速滾動9米左右後，擊中旗桿直接掉進了球洞。這就是她憑借奇跡般的切擊入洞“老鷹球”登上並列榜首的瞬間。李美林以難以置信的表情望著球童，露出了微笑。 在幸運的延長賽中，沒有一名球員能夠阻止李美林奪冠的腳步。在18號洞進行的第一輪延長賽上，同場競技的科達和布魯克•亨德森(23歲•加拿大)都錯失了小鳥球推桿。但是李美林沈著地推入2米遠的小鳥球推桿，以如此戲劇般的方式捧起了個人職業生涯第一座大滿貫賽冠軍獎杯。 展現夢幻般的短桿擊球的李美林在美國女子職業高爾夫(LPGA)巡回賽本賽季第二場大滿貫賽事全日空錦標賽(ANA Inspiration)中奪冠，成為“湖水的女人”。該大賽的冠軍得主有跳入18號洞旁的波派池塘(Poppie’s Pond)進行奪冠慶祝的傳統。 14日，李美林在美國加利福尼亞州幻境牧場使命丘鄉村俱樂部(標準桿72桿)結束的大會最後第4輪比賽上，抓住1支老鷹球、4個小鳥球，吞下1個柏忌，打出了低於標準桿5桿共67桿的成績，總成績為低於標準桿15桿的273桿，成為3人展開的延長賽的最後勝者。這是自2017年3月KIA精英賽後，李美林時隔3年零6個月再度奪冠，也是她個人職業生涯的第4個冠軍。 奪冠後，李美林流下了激動的淚水，她說：“大賽四天來，今天的比賽最不順利，幸運似乎伴隨著我。能夠取勝真是難以置信。我真的有點瘋了。” 對於平時長打者形象較強的李美林來說，當天的挖起桿就像是魔法延續。在18號洞打出老鷹球之前，她就多次上演了夢幻般的擊球。在6號洞(4桿)時，在沙坑後側，以一記切削擊球射下小鳥，接著在16號洞(4桿)時，她在果嶺外以一記切球再次追加了切擊入洞小鳥球。李美林說：“一天三次切擊入洞是職業生涯第一次。依然不敢相信自己奪冠這件事。” 李美林去年參加了24場比賽，僅2次進入前10名，今年也在之前參加的2場比賽中全部被淘汰(未能進入第三輪)，世界排名也下滑到了第94位。截止到上周獎金為0美元的她，通過此次冠軍獲得了46.5萬美元(約5.5億韓元)的高額獎金，一下子登上了獎金排名第七位。

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