“日本軍慰安婦受害者”李臨月老奶奶去世. August. 31, 2020 07:37. by 李素妍記者 always99@donga.com. 到2010年代初期為止不斷往返於釜山和首爾之間，熱情地參加周三示威的日本軍慰安婦受害人李臨月(音)老奶奶29日去世。享年97歲。 1923年出生於慶南河東的李奶奶在17歲時跟著表示“給你好地方工作”並強迫其同行的兩名日本人出去，之後被抓去中國臺灣所在某部隊的“慰安所”，吃盡了苦頭。 身前居住在釜山的故人曾拖著年邁的身子往返於釜山和首爾之間，積極參加了為解決日本軍性奴隸制問題而進行的周三示威。另外，2007年10月故人參加了在美國洛杉磯日本總領事館前舉行的周三示威等，積極展開了證言活動。 李奶奶去世後，政府登記的240名日本軍慰安婦受害老人生還者中目前只剩下了16人。根據老人和其遺屬的意願，決定不公開李奶奶的照片和靈堂等。

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