漏掉能力檢驗環節的韓美軍事演習……丢掉任期之內移交作戰權的執念吧. August. 12, 2020 07:31. . 韓美軍方昨天開始了相當於下半年聯合演習事前演習的危機管理參謀演習。據悉，正式演習將於16日至28日舉行，規模比往年縮小，其核心——韓國軍主導聯合司令部的完全運營能力檢驗將只進行壹部分，正式檢驗將在明年上半年進行。隨著完全運營能力的檢驗被推遲，文在寅政府任期內的移交戰時作戰控制權的計劃也將出現問題。 此次聯合軍演的縮小是不可避免的。因為受到新冠疫情的影響，美國本土或駐日美軍兵力很難移動。雖然規模和內容都縮小了，但值得慶幸的是如期實施。此前，韓國政府內外都考慮到韓朝關系，出現了要求縮小聯合軍演規模、甚至全面中止聯合軍演的聲音。在朝鮮已經斷絕對美、對韓對話的情況下，中斷聯合軍演只會給朝鮮發出錯誤的信號，助長朝鮮的誤判。 由於縮小演習規模，原計劃今年結束的完全運營能力檢驗計劃最終流產。“美國之音”廣播電臺10日援引美國政府人士的話報道說，“此次演習中，完全運營能力因新冠疫情而被排除，不可能進行”。但是韓國軍方仍然表示“正在和美國磋商”，表示將進行“預備檢驗”。以去年進行的基本運營能力檢驗為基礎，今年完成完全運營能力的檢驗、明年完成完全任務執行能力的檢驗，無論如何也要在2022年完成作戰權的移交。 但是，在任期內移交戰時作戰指揮權在任何情況下都只是目標，必須根據現實條件進行調整。根據2014年韓美達成協議的“基於條件的作戰權移交”方針，韓國軍隊必須通過具備指揮聯合司令部能力的檢驗。上個月在韓美國防部長的通話中也再次確認了“必須充分滿足條件”。不能為了趕在目標時間，跳過必要的檢驗程序或成為“裝模作樣”式檢驗。 移交作戰權是自主國防的壹大步，也是改變安保框架的重大轉折點。但是，特朗普總統壹副隨時都有可能裁減或撤走駐韓美軍的氣勢，今後圍繞“聯合國軍”司令部地位的爭議也將依然存在。移交作戰權反而有可能導致同盟的變質、安保的惡化。不會因為先佩上指揮官的肩章，能力就會自動跟上。從加強聯合作戰指揮能力和軍事能力，到安全狀況管理能力，都必須先具備條件。

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