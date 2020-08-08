Naver-Kakao體育新聞回帖服務“暫時中斷”. August. 08, 2020 07:37. by 柳根亨 noel@donga.com. 中斷演藝新聞回帖服務的Naver和Kakao也將暫時中斷體育新聞回帖服務。隨著最近做出極端選擇(自殺)的女排選手高有敏被惡意回帖所困擾的事實被傳開後，兩家門戶網站開始采取措施。 Naver 7日表示，將在本月內中斷體育新聞的回帖，並在視頻等其他領域準備其它措施。但是將維持實時向助威球隊和選手傳達信息的體育比賽直播的“Live Talk”。Naver為了能在Live Talk上過濾臟話等惡意內容，使用了“人工智能(AI) Clean 機器人2.0”技術。各種視頻創意者生產內容的“Naver TV”今後也將引進AI Clean 機器人2.0，並賦予頻道運營者回帖領域開關控制(ON•OFF)設置權限。 7日，Kakao也暫時中斷了體育新聞回帖服務。與此同時，為了達到回帖服務本來的目的，計劃制定對策。Kakao方面表示，將提高2017年引進的臟話、俚語、置換功能和AI基礎的惡性回帖過濾技術，並進一步強化對惡性回帖使用者的舉報及制裁系統。

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