只有懲罰性征稅卻沒有增加供應……只會加大力度壹再反復失敗的對策. July. 11, 2020 07:50. . 韓國政府出臺了同時提高多住宅擁有者所得稅、綜合房地產稅、轉讓所得稅的對策。昨天，相關部門聯合出臺的“住宅市場穩定完善對策”中，包含了將3套住宅以上多住宅者的綜合房地產稅從目前的最高3.2%上調至6.0%的方案。購置稅最高將從4%提高到12%，轉讓稅也從62%提高到72%。轉讓稅上調將從明年6月開始實行，意思是在讓擁有者在此後1年內出售。 相反，住宅供應方案將從現在起由經濟副總理洪楠基的領導下成立工作組來制定。此前，由於接連失敗，市場對政策的信任度已跌至谷底，接下來市場對強度進壹步提高的對策會做出何種反應，令人非常不安。 根據對策，如果多住宅擁有者的住宅市價合計為30億韓元，每年綜合房地產稅將達到3800萬韓元，是目前的2.5倍。可以說這是“稅金炸彈”。據說，就綜合房地產稅問題，黨政之間存在分歧，執政黨卻推行了更高的6%的稅率。上個月，政府第21次出臺了6.17對策，但7月第壹周漢城住宅價格上漲了0.11%，房地產市場持續過熱。再加上政府、執政黨高層對擁有多套住宅的批評鋪天蓋地，因此，急於出臺針對多套住宅擁有者的征稅對策。 政府已經決定事實上廢除登記租賃制度，自行破壞了國民對政策的信任。政府宣稱要把多住宅擁有者打造成優質租賃住宅的供應者，在2017年強化房地產限制的過程中，也給租賃業者提供了各種稅金和貸款優惠。隨之，2016年只有20萬名的註冊租賃業者今年增加到了51萬名。相信政府而登記的經營者們，以及搖擺不定的行政，使市場混亂局面進壹步加深。如果與《租賃3法》發生時差，人們提心上調的稅金原封不動地轉嫁給租賃人。 為了無住宅實際需求者，還出臺了擴大生平第壹次特別供給量、提前訂購第三期新城市3萬套等對策。但是，這些方案只有實際住宅供給增加才有意義。否則，在現有的供應量內，只會提高競爭率，成為“朝三暮四”。 雖然政府稱首都圈的住宅供給並非不足，但現實是，由於重建超額利潤回收制、銷售價上限制等限制，民間的住宅供給並不暢通。盡管如此，國土交通部部長金賢美昨天斬釘截鐵地表示，“現在還沒有考慮放寬重建限制”。政府構想的住宅供給擴大方案大體方向是市中心的高密度開發、提高第三期新城市容積率、公共管理型重建再開發事業、促進城市空置利用等。變數多的房地產政策，只要壹個細節出現問題，就會產生意想不到的結果。如何迅速地推出有效的供給對策將決定成敗。

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