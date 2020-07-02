美國最精銳空降部隊9小時內飛抵關島進行空降演習. July. 02, 2020 07:29. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 美國陸軍對駐紮在本土的空降部隊進行了為期9-10小時的大規模緊急部署演習。分析認為，繼核（B-52）、傳統式（B-1B）戰略轟炸機靠前部署在關島、阿拉斯加並在韓半島附近的菲律賓海進行兩個航母打擊群的聯合演習後，美國試圖向朝鮮和中國展示區域內的戰略優勢。 據美國印度太平洋陸軍1日透露，6月30日淩晨，美軍第25步兵師第4戰鬥旅的400多名空降兵以全副武裝狀態，乘坐4架C-17（環球霸王）大型運輸機從阿拉斯加的埃爾門多夫空軍基地出發。 美國陸軍說，此後，運輸機飛行9-10個小時，抵達約7600公裏外的關島安德森基地上空，部隊全體人員壹起進行空降演習。據稱，其中包括在地面著陸的部隊人員掌握假想敵設施和目標等確保占領區安全的內容。 據悉，這是美國印度太平洋司令部的核心據點關島基地首次舉行如此大規模的空降演習。在關島基地部署著美國戰略資產B-1B轟炸機。美國陸軍相關人士表示：“這是為了檢驗在實戰情況下完成任務的態勢”，“通過此次演習，證明了（空降部隊）可以立即投入印度太平洋司令部作戰地區的任何地方的能力。” 美國陸軍表示，此次演習是區域內正在進行的聯合軍演之壹，但並未表明演習針對的是特定國家。但軍方內外壹致認為，這是牽制朝鮮和中國的“實力展示”。 也就是說，美軍很大可能是在假想朝鮮針對韓美的挑釁等韓半島非常時期或類似與中國在南中國海發生武力沖突等危機狀況。韓國軍方消息人士表示：“這明確表明了美軍的意誌，壹旦在東北亞發生朝鮮和中國可能引起的危機，將在最短時間內向區域內投入大規模最精銳的空降部隊，予以強有力的應對。”也有分析認為，美軍此舉向朝鮮傳達的信息更加意味深長。因為，如果將此次演習劇本運用到韓半島，在朝鮮發生全面挑釁等危機時，從阿拉斯加出發大約6個小時，大規模美國空降部隊就能在韓半島展開。 實際上，參加此次關島空降演習的美軍25師團第4戰鬥旅被認為是部署在印度太平洋司令部的唯壹美國陸軍空降旅和最精銳戰鬥部隊。他們作為數次投入“伊拉克自由行動”和阿富汗“永久性自由行動”等中東沖突的主力部隊，取得了許多戰果。據悉，該部隊平時也在阿拉斯加壹帶經常對假想敵設施進行空中強襲訓練。韓國軍方相關人士表示：“據我所知，（演習內容）還包括韓半島發生緊急情況時，與其他空降旅壹起同時掌握朝鮮核、導彈相關設施以及指揮部和主要軍事基地等核心目標的內容。”

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