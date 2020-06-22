“日本產業遺產信息中心歪曲強制動員的真實情況”. June. 22, 2020 07:41. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. “運營產業遺產信息中心的‘產業遺產國民會議’是代表日本政府進行歪曲歷史的調查並制定報告書的地方。” 日本市民團體“強制動員真相查明網絡”的監查小林久公19日在東北亞歷史財團韓日歷史問題研究所(所長南相九)主辦的“日本產業遺產信息中心展示內容檢討及對應方案摸索”研討會上如此指出。研討會在首爾西大門區東北亞財團舉行。 日本東京最近設立的產業遺產信息中心是介紹“軍艦島”等日本明治時代產業遺產的地方，被批判為歪曲了韓國人等的強制動員歷史。 2015年7月，日本將包括強制勞役設施在內的產業設施列入聯合國教科文組織世界遺產名錄，承認殘酷的強制勞役，並承諾采取措施紀念受害者。但是信息中心卻對此進行了否定。 在當天的研討會上，小林督查表示：“與‘把支撐產業的無名人士的工作傳承給下一代’的設立宗旨不符，產業遺產信息中心掩蓋了當時勞動者和勞動的實際情況。日本政府必須如實運營該中心，以便在今後舉行的世界遺產委員會上積極應對。” 強制動員真相查明網絡事務局局長中田光信批評表示：“2018年第42屆世界遺產委員會曾敦促‘與當事國對話’，但日本政府無視這一要求，並強行設立信息中心。” 另外，他指出，“真相查明網絡去年11月就‘產業勞動相關調查’提交了需要重新調查的申請書，但日本政府卻回復稱‘由於現有調查內容很充分，所以不會進行再調查’。日本政府和產業遺產國民會議否定殖民地統治歷史，並繼續無視聯合國教科文組織的決議和勸說” 日本專家通過視頻會議平臺與韓國專家一起參加了當天的研討會。

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