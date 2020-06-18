《東吉，別為我哭泣》的續集《復活》將於下月上映. June. 18, 2020 09:30. by 李?? baltika7@donga.com. 講述已故李泰錫神父人生的紀錄片《東吉，別為我哭泣》的續集將於下月與觀眾見面。李泰錫財團17日表示，《東吉，別為我哭泣》的後續電影《復活》將於下月上映。2010年上映的《東吉，別為我哭泣》講述了在與大腸癌作鬥爭後與世長辭的48歲李泰錫神父，其生前在南蘇東吉作為傳教士、醫生、教師、音樂家進行獻身活動的故事。在國內上映後，共吸引了約44萬名觀眾，這位具有獻身精神和實踐精神的神父的人生撇開宗教，給廣大觀眾帶來了感動。 《復活》講述了這位神父逝世10年後他的弟子們的故事。在南蘇丹和埃塞俄比亞，記者見到了70名弟子。記者、醫生、藥劑師、公務員等職業多種多樣，但他們都像生前的神父一樣，為共同體展開著人生。李神父邀請來韓國留學的東吉青少年托馬斯•塔班-阿倫和約翰•馬恩-魯本作為醫科大學生一下子成長起來，兩人都通過了醫生考試，正在國內實習。李神父創建的Brass樂隊成員阿順塔•阿茲克去年畢業於梨花女子大學化學新材料工程系，她夢想著實現自己的夢想。 影片介紹了這位神父留下的愛和獻身的人生通過弟子復活為希望的過程，並提示了真正的幸福價值和領導能力。這是2010年制作《東吉，別為我哭泣》的KBS出身的具秀煥導演的作品。具導演在李神父的哥哥李泰榮神父去年逝世後擔任李泰錫財團第2任理事長。

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