健身房—語言學校..... 全方位擴散到日常生活各處. June. 15, 2020 07:33. by 全主榮 aimhigh@donga.com. 發源於首爾冠嶽區的登門銷售企業“richway”的新型冠狀病毒感染癥(COVID-19病毒)確診患者在14日增加到了164人(以中午12點為基準)。這是首例確診病例發生12天後。richway直接確診患者為40人，其余124人是密切接觸者。問題是richway發的“n次感染”情況比以前更危險。初期，由於登門銷售企業的特性，有很多高齡者被確診。但現在，語言學校、健身房、酒館等年輕人光顧的設施開始出現確診患者。這是因為在切斷2、3次感染環節上失敗。 像首爾龍山區梨泰院夜店一樣，如果集體感染的類型明確，很容易進行流行病學調查。但是，最近的擴散情況是無法進行這種區分的。隨著疫情蔓延到日常生活各處的多種設施，在高齡層和青年層都出現了很多確診患者。如此一來，事前防疫就變得很困難。確診病例的發生速度將無法跟上。在這裏如果發生一兩起集體感染“集群”事件，首都圈的醫療系統可能會陷入癱瘓。 首爾和京畿地區累計確診患者分別超過1000人。與出院患者相比，新住院的患者有所增加，僅在首爾接受治療的患者就有420人。這是新冠肺炎疫情發生後最多的一次。最近兩周，全體新增確診患者日均44.1人。回歸保持社會距離的條件之一是日均50名確診患者。 專家們擔心的不是數字，而是擴散趨勢。這意味著面臨第二次大流行的危險。高麗大學安山醫院感染內科教授崔元錫(音)表示：“50人並不是科學的、絕對的標準。如果等到那個時候，再采取措施，或將很難奏效。如果錯過了現在這個時機，可能會再次出現嚴重的大流行。”

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