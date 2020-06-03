韓國政府：“就日本出口限制重啟向世貿組織起訴程序”. June. 03, 2020 07:27. by 世宗=朱愛珍記者、東京=常駐記者 朴亨俊 jaj@donga.com,lovesong@donga.com. 由於日本始終沒有就是否解除對韓國出口限制作出答復，韓國政府2日宣布將重啟世界貿易組織解決爭端的程序。 產業通商資源部貿易投資室長羅承植在當天的新聞發布會上表示：“韓國政府決定重啟去年11月22日暫時停止的有關日本對（半導體，顯示器）等三種產品的出口限制措施的世界貿易組織解決爭端程序。”他認為，日本政府沒有解決問題的意願，當初作為停止世貿組織程序的條件——兩國間的正常對話壹直沒有進行。此前，韓國政府曾要求日本在上個月31日之前就是否解除出口限制表明立場，但沒有得到答復。 因此，政府打算在近期要求世貿組織設立壹個小組，重啟提起訴訟程序。產業部方面表示：“將通過向世貿組織提起訴訟，向國際社會告知日本措施的不當性。”但他還表示，將繼續與日本進行雙邊對話。 日本外相茂木敏充當天針對韓國的決定表示：“韓國單方面決定（重啟解決爭端程序），對此表示遺憾”，“重新討論出口管理應在兩國對話中進行。” 日本經濟產業相梶山弘誌表示，“關於出口管理，包括國內企業和向對象國出口管理在內，將進行綜合判斷和運用”，堅守現有的方針。他還主張，兩國的對話“正在正常進行”。 但是，即使重啟程序，到壹審判決為止，通常需要兩年時間，而且目前世貿組織7名上訴委員中有6人空缺，上訴機構實際上處於癱瘓狀態，因此，要解決實質性問題，將是壹個艱難的過程。

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