三星與現代集團領導人握手，期待引領韓國經濟未來的合作模式. May. 14, 2020 07:27. . 三星電子副會長李在镕和現代汽車集團首席副會長鄭義宣昨天會面，決定推進電動汽車事業領域的合作。這是引領韓國第壹、第二集團的兩人第壹次在公開場合以事業為目面對面。在韓國經濟因新冠疫情面臨內外危機的情況下，雙方討論了未來汽車的中長期合作方案，因此備受關註。 李副會長和鄭副會長在三星SDI天安事業場聽取了關於將行駛距離比現有產品提高20%以上的SDI新型電動車電池的簡報，並交換了意見。兩人還檢查了將大幅提高行駛距離和安全性的新壹代全固體電池的開發情況。 競爭50年以上的兩大集團幾乎沒有合作的事例。現代進軍半導體領域，三星涉足汽車產業等，雙方為此在相當長的時間裏展開神經戰等。從這個意義上說，以電動車為共同分母，兩位最高經營者坐在壹起，將成為韓國經濟未來的壹個積極信號。 韓國是同時擁有全球半導體與信息技術企業、世界級汽車企業和尖端電池生產企業的為數不多的國家之壹。與現代汽車聯手的電池企業在世界市場規模到2025年將達到1600億美元（約合196萬億韓元）的二次電池領域占據有利地位。現代汽車如果在國內獲得高性能電池的穩定供應，到2030年在世界汽車銷量超過30%的電動汽車市場上的競爭力也會提高，從而實現雙贏。事實上，在10年以上的世界級汽車企業和信息技術企業為在電動汽車、互聯汽車、無人駕駛汽車的競爭中領先而進行合縱連橫的過程中，很少有韓國企業之間建立像樣的合作關系的案例。 李副會長這次造訪產業現場，是他在本月6日的記者招待會上表示“將專註於最擅長領域的同時，大膽挑戰新事業”、提出“新三星”的方向性之後的第壹次公開行動。鄭副會長也是自3月份成為現代汽車理事會議長後的第壹次正式對外活動。有分析認為，文在寅總統本月10日表示，“將培養未來汽車等新成長產業，使韓國壹躍成為先導型經濟”，這也對兩大集團領導人的會面產生了影響。 未來汽車不僅是電池，還是人工智能、系統半導體、通信等尖端技術的集成體，因此兩個集團之間的合作範圍完全可以擴大。如果世界各國全面開展將生產設施引回本國的“回巢”活動，國內企業之間的合作將變得更加重要。希望兩個集團的領導人的會面不是壹次性的商務會議，而是發展成為點亮我國經濟未來的持續合作模式。

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