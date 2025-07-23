无人机司令为了隐瞒向平壤派遣无人机而伪造文件……怕的是什么?



据说，无人机作战司令部去年10月在派往平壤的一架无人机坠毁后，为了隐瞒行动事实，编制了虚假报告，称一架无人机在国内进行飞行训练时坠落烧毁。去年12月3日紧急戒严后，尹锡悦总统为诱导与朝鲜发生冲突、以此作为戒严的理由而展开派无人机前往平壤行动的疑惑浮出水面后，为了否认这一说法，无人机司令部还虚报无人机数字来对账库存。朝鲜曾公开过机体照片，称其为去年10月坠毁的韩国军无人机。



据悉，军方人士向特检组陈述说，在制作虚假报告时，包括无人机司令金龙大在内的上级下达了指示。此前，对于平壤无人机行动，出现了“从金司令那里听说是‘V（尹锡悦）’指示”的现役军官录音，还有人陈述称，“朝鲜公布无人机的敌对性声明后，V非常开心，金司令又让我做”。特别是韩国军方向朝鲜集中派遣无人机的去年10月、11月，正是因明太均疑惑和收受名牌包等国会通过金建希特检法、尹锡悦动用否决权阻止的时候。



金龙大否认“V”指示的嫌疑，并声称制作虚假报告“因为是秘密作战，所以不可避免”。但如果是合法行动，就不应该伪造文件，而应该按照程序制作秘密文件。还存在越过指挥系统直接与龙山进行交易的情况。据悉，金龙大去年6月与时任警卫处长金龙显讨论无人机行动，并为实行这一行动成立了由少数人组成的“谋划小组”。此外，直到去年9月金龙显出任国防部长后，无人机司令部才向正式指挥系统联合参谋本部进行了报告。还有人陈述，军方内部曾有人警告，由于定位系统干扰问题，无人机可能会坠落，但上层坚持派无人机飞往平壤，如果是正常行动，有什么理由要如此强行呢?



无人机冒着与朝鲜发生武力冲突的危险潜入朝鲜，如果没有军队统帅的指示或批准，是不可能的事情。虽然关注行动过程的部下们纷纷作证，但不知道金龙大出于害怕什么，一直对幕后主使保持沉默。充满疑问的无人机入朝行动是暴露尹锡悦用来宣布戒严这一真正动机的重大事件。特检组必须彻底查明，到底是在谁的指示下发生了如此鲁莽又危险的军事行动。





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