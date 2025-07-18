三星电子会长李在镕终审无罪 历时3160天摆脱司法风险

三星电子会长李在镕（见图）在集团经营权继承过程中因涉嫌违规推动子公司合并及财务造假等被移交审判，其无罪判决最终确定。韩国最高法院维持了一二审法院对检方19项指控均不予认定的判决结果。自2016年“亲信干政”事件启动针对三星的调查以来，历经3160天，三星终于卸下了围绕实际控制人的重大“司法风险”。17日，韩国大法院3部（主审法官吴硕俊）就李在镕涉嫌违反《资本市场法》、《外部审计法》及业务背信等指控作出裁决：“原审判决未超越自由心证主义界限，亦未误解《资本市场法》、《外部审计法》相关法理”，驳回检方全部上诉。此举维持了今年2月二审对所有指控作出的无罪判决（一审于2024年2月宣判无罪）。与前未来战略室室长崔志成等13名共同被告的无罪判决亦同步确定。三星法律团队声明称：“最高法院的终审判决明确认定三星物产合并案及三星生物制剂会计处理合法合规。”围绕经营权继承过程的质疑于2016年“亲信干政”事件时正式浮出水面。检方最初指控的不当请托、贿赂嫌疑逐步扩大至违规合并与财务造假领域，并于2020年据此起诉李在镕等人。检方主张：三星通过系统性操纵股价（违反《资本市场法》）促成第一毛织与三星物产以强化李在镕集团控制权为目标的合并，损害股东利益（业务背信）；同时质疑三星生物制剂通过伪造会计账目虚增第一毛织企业价值（违反《外部审计法》）。检方认定李在镕听取未来战略室关于全过程的汇报并下达指令，将其列为非法继承嫌疑的核心人物。韩国商界对此表示欢迎。大韩商工会议所调查本部长姜锡九（音）称：“此举不仅消除企业经营风险，预期将对韩国经济整体产生积极辐射效应。”司法界内外则出现问责检方的声浪，批评其在调查中止及不起诉建议下强行起诉，更在一二审均判无罪后仍执意将案件诉至最高法院。宋慧美记者、宋有根记者 1am@donga.com、big@donga.com