心腹们纷纷背弃尹锡悦，陈述改口

被认为是前总统尹锡悦亲信的核心人物们的陈述变化起到了决定性的作用，特检调查正在加快步伐。此前否认尹锡悦各种嫌疑的心腹们作证时纷纷改变立场，给尹锡悦带来了致命打击。三大特检以他们关于尹锡悦的陈述等为基础，正在缩小调查网。据法律界13日透露，蔡上等兵特检组（特别检察官李明贤）11日传唤前国家安保室第一次长金泰孝以滥用职权嫌疑人的身份接受调查，掌握了“看到尹锡悦盛怒”的陈述。尹锡悦在2023年7月31日的总统室国家安保室会议上接到蔡上等兵事件报告后盛怒，被指控对事件调查施加了外部压力。金泰孝去年7月出席国会运营委员会时表示：“相关会议上没有蔡上等兵相关报告，尹锡悦也没有盛怒”，现在改变了立场。被认为是尹锡悦“护卫武士”的前总统警卫处次长金成勋也在内乱特检组（特别检察官赵恩锡）的调查中作出了与以往不同的陈述。金成勋在检察机关和警方等此前调查机关里一直否认妨碍和阻止逮捕尹锡悦的嫌疑。但据悉，在特检调查中，他作出了不利于尹锡悦的陈述。最新的尹锡悦拘捕令申请中包含了“尹锡悦亲自指示‘让他们看看你们有枪’”等没有金成勋的配合就无法掌握的内容。前总统室附属室长姜义求也在特检调查中陈述称，“在紧急戒严之后，（戒严布告等）文件的制作和废弃都报告给了尹锡悦”。各特检组认为，在尹锡悦被拘留后，改变陈述态度的相关人士有可能增加，因此正在扩大调查范围。据悉，尹锡悦9日在接受拘留前嫌疑人审问（逮捕令实质审查）时表示，“（自己处于）连国务委员们都在为寻找自己的生存之路而离开的‘孤立无援’状态”，反驳了特检拘留的必要性。据悉，内乱特检组向被拘留的尹锡悦通报了14日下午2点到首尔高等检察厅接受调查的通报，但尹锡悦方面以健康为由拒绝出席。特检正在讨论尹锡悦不出席时强制索人等问题。具敏基记者、崔美松记者 koo@donga.com、cms@donga.com