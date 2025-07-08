三名脱北者跻身偶像团体 含“花燕”出身成员

在防弹少年团（BTS）与BLACKPINK等韩国流行音乐偶像风靡全球之际，韩国流行乐坛首次迎来脱离北韩（朝鲜）的居民（以下简称“脱北者”）接连以偶像身份出道。据歌坛7日消息，上月18日亮相的六人男子团体“BE BOYS”成员郝诚（21岁•本名金郝诚）系脱北者出身。这是韩国流行偶像团体史上首次吸纳脱北者成员。郝诚去年在某选秀节目中坦言：“2017年（时年13岁）离开朝鲜来到韩国。”他在近期出道活动中表示：“曾度过没有梦想的抑郁时期，如今能站上舞台深感幸福。”本月18日即将登场的跨国五人男子团体“1VERSE”中更包含两名脱北成员。柳赫（25岁）与金硕（25岁）分别于2013年、2019年离开朝鲜。该团体专辑由SM娱乐公司前制作人赵米歇尔•辛英比德尔操刀打造。出身咸镜北道镜城的柳赫幼年以“花燕”（指朝鲜流浪儿）身份辗转求生，后辗转至韩。高中音乐社团接触说唱后，他通过创作歌词孕育歌手梦想。参加电视节目时因表现亮眼被现经纪公司相中成为练习生。柳赫近日接受媒体采访时感慨：“昔日朝不保夕的北疆少年，如今竟能创作激励他人的音乐，实感不可思议。”金硕曾在毗邻中国的两江道生活，后辗转来韩。原立志成为足球运动员的他，在韩国第三级别职业联赛（K3联赛）有过征战经历。正探索新出路时与现经纪公司结缘。据悉其赴韩前已通过走私流入的光碟接触韩国流行音乐。两人跨越边境重启人生的故事深深打动其他成员。柳赫与金硕的经历经英国广播公司（BBC）等国际媒体报道后，海外关注度持续攀升。1VERSE组合成员国籍多元，包含老挝裔泰籍美裔的南森、华裔美籍的肯尼及日籍成员爱透。1VERSE将于18日发布首张专辑《THE 1ST VERSE》正式进军歌坛。辛英比德尔团队透露：“成员们出道前已通过社交媒体展露唱跳实力，累积粉丝近百万。”史智媛记者 4g1@donga.com