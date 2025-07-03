韩德洙和多名部长接连被传唤……内乱特检扩大调查范围

负责调查去年12月3日紧急戒严事件的内乱特检2日接连传唤调查了前国务总理韩德洙、产业通商资源部部长安德根、科学技术信息通讯部部长刘相任等紧急戒严当时的国务委员。鉴于前总统尹锡悦决定5日前往特检接受第二次调查，特检正在加快对紧急戒严前后召开的国务会议的调查速度。特检2日传唤韩德洙到首尔市瑞草区首尔高等检察厅的特检调查室进行了调查。韩德洙进入高等检察厅大楼后没有回答记者的提问。记者们还观察到，韩德洙一时没有找到大楼入口时，特检方面人士抓住他的胳膊进行了引导。据悉，特检的主要调查内容是，在去年12月3日紧急戒严前后举行的国务会议过程中，尹锡悦是否滥用职权、韩德洙是否参与其中等。据悉，特检当天特别就韩德洙在戒严后废除紧急戒严布告的疑惑提出了质疑。据悉，韩德洙在戒严当时与发给国务委员们的紧急戒严宣告不同的布告上签名后表示，“如果存在文件的事实事后被传开，争议可能会扩大”，要求时任总统室附属室长姜义求废除。特检已于1日传唤姜义求进行了调查。据悉，没有参加紧急戒严前国务会议的安德根和刘相任也在当天接受了特检调查。据悉，特检向他们确认了紧急戒严前后召开国务会议的情况等。据分析，特检在传唤尹锡悦进行调查之前，为了弄实证明有关国务会议非法嫌疑，同一天传唤了韩德洙和安德根、刘相任等。特检6月28日传唤尹锡悦进行了调查，并计划于5日第二次进行传唤调查。据悉，特检认为尹锡悦在国务会议上向国务委员们下达了非法指示，正在讨论适用滥用职权行使权利的嫌疑。预计今后将对时任副总理兼企划财政部部长官崔相穆、法务部长朴性宰等参加国务会议的国务委员进行追加调查。据悉，特检对韩德洙采取了禁止出国措施。此前，警察厅国家调查本部紧急戒严特别调查团曾于5月禁止涉嫌内乱的韩德洙出国。本来，如果调查机关从其他机关接手案件，就会重新对现有禁止出境对象嫌疑人采取禁止出境的程序。具敏基记者 koo@donga.com