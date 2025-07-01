李在明：“《完全上当》看哭了……看到了韩国文化产业的可能性”

李在明总统30日表示：“我最近主要关心的是如何打造谋生之路。看到《完全上当》后，我想，这可能成为把这个产业培养壮大、把大韩民国展现在全世界面前的决定性契机。”当天下午，李在明在龙山总统办公室松树草坪举行“文化强国之梦，走向世界的大韩民国”活动。当天的活动有《完全上当》的导演金元锡、获得美国托尼奖六冠王的韩国创作音乐剧《圆满结局（Happy Ending）》的编剧朴天休、荣获法国文化艺术勋章“司令官”的声乐家曹秀美、在瑞士洛桑芭蕾舞大赛上首次获得韩国男性舞蹈演员冠军的芭蕾舞演员朴允在、在戛纳国际电影节学生单元凭借短篇电影《初夏》获得一等奖的导演许嘉英等出席。有传闻称，在当天的活动中，李在明在观看《完全上当》时流下了眼泪。总统夫人金惠景说：“这个人（李在明）周末有时间，所以就赶在周末一起看，好象是忍着到了后面才哭的。”李在明笑着说：“本以为肯定是因为更年期才哭的，但好像不是。不过听说这个节目在拉美和欧洲等地也获得好评，真的很可能是那么回事。”李在明在当天的活动中强调了“文化强国”的重要性。他表示：“看着电视剧，我强烈地想到，韩国的文化可以大规模地发展，从而创造国民的工作岗位，也可以成为培养韩国软实力影响力的好素材。韩国文化力量这个东西，不仅仅是歌曲，还有新的领域。”朴訓祥 tigermask@donga.com