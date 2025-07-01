梦想成为全球金融中心的釜山……能成为“华尔街第二”的迈阿密吗?



对冲基金城堡创始人肯·格里芬2022年把总部从美国芝加哥迁至迈阿密。他说：“迈阿密代表着美国的未来。从长远来看，纽约和迈阿密都将成为美国重要的金融中心的最佳场所。”城堡目前运营着超过650亿美元（约88万亿韩元）的金融资产。



以休养地而广为人知的迈阿密正在蜕变为全球金融中心。2020年至2023年，56家投资公司总部从纽约迁至迈阿密，与此同时，超过1万亿美元（约1360万亿韩元）的资金转移。超过500家金融公司在迈阿密一带设立了总公司，高盛、黑石、喜达屋等主要投资公司也设立了据点。以华尔街金融人士为主要顾客的曼哈顿著名餐厅“哈里斯”去年在迈阿密开设了分店。迈阿密已经被称为“南方华尔街”。



过去金融业是以面对面接触为基础的。证券交易所根据股价涨落提高嗓门，买卖股票，买卖结果以手记的形式记录下来。但随着全球金融转换为数码，华尔街集中度相对下降，在华尔街外活动的金融公司也越来越多。交易员不再需要常驻交易所，开始与伦敦、新加坡等全世界办公室举行视频会议，决定投资。



更何况，随着利率接近0%，顾客不再只把钱交给银行了。银行不再支配金融。年轻的金融战士们开始前往迈阿密，那里天气晴朗，可以尽情享受大海。酒店大宴会厅被改造后用作交易中心。经常发生飓风的迈阿密具备良好的移动式电力系统，完全可以承受突然增加的电力及电脑服务器的负荷。税金也相对较少，规制也比较宽松。



釜山长久以来的梦想就是成为全球金融中心。政府2009年1月将釜山指定为船舶金融和衍生金融中心，韩国交易所、韩国资产管理公社、韩国住宅金融公司等入驻了门岘新城。但是不能单纯地转移几家金融公司，就能跃升为金融中心。韩国交易所虽然从2007年开始将总公司设在釜山，但汝矣岛的影响力仍是绝对性的。



釜山要想超越船舶金融，跃升为金融中心，就要制定更加差别化的引导政策。还需要吸引金融人才的定居环境、教育、税制优惠等具有魅力的投资条件。值得庆幸的是，今年9月，区块链交易所釜山数字资产交易所将开业。虽然发掘并吸引新的金融市场，但人民币离岸中心构想也有必要继续推进。



美国各州与城市不断相互竞争，身价不断上涨。石油产业发源地得克萨斯最近成为大科技的新中心地。特斯拉在奥斯汀推出了无人驾驶出租车，苹果计划在休斯敦构建人工智能系统服务器。科技企业因向往运营成本低、监管不严而迁往得克萨斯州。金融投资在地中海酒店或东南亚度假胜地也可以进行。金融变革期也为釜山提供了充分的机会。

