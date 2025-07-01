赤字性债务6年间翻了一番……调整“福利公约”速度正当其时



据统计，需要用国民税金偿还的“赤字性国家债务”已远超900万亿韩元。与通过出售政府资产等可以偿还的“金融性债务”不同，国债发行等带来的赤字性债务最终要用向国民征收的税金来填补。赤字性债务在整个国家债务中所占的比重逐渐上升，现在国家债务的质量也恶化到了70%左右。在低增长导致税收基础恶化的情况下，对“恶性负债”的管理迫在眉睫。



包括第二次补充预算编制在内，体现的今年国家债务将达到1300.6万亿韩元，一年间增加125.4万亿韩元。其中赤字性债务占71.0%，达923.5万亿韩元。自2020年达到60%后，短短5年后又超过70%。如果赤字性债务增加，不仅加重国民的实际偿还负担，需要偿还的利息也会增加，财政运营的僵硬性也会加重。如果增加速度过快，可能会导致对外信任度下降或国家信用等级下降。



问题是，今后赤字性债务增加的可能性很大。新政府大选公约中有很多需要追加投入国家资金。其中最具代表性的是将原本每月向未满8岁的儿童支付10万韩元的儿童津贴扩大到未满18岁的公约。公约还承诺对疗养医院护理费适用健康保险、引进农渔村基本收入、减少基础年金夫妇减额等。如果要履行大选公约，5年内需要210万亿韩元的追加财政，但是财源对策并不稳妥。



为恢复经济投入的财政和为消除社会、经济差距的福利支出，是国家应该发挥的作用。但是，不考虑财政条件盲目扩大支出是很困难的。要仔细分析必要性和实现可能性，辨别玉石，根据优先顺序调整速度。不能以“与国民的约定”为由过分执着于个别公约。相比这些，更应该遵守5年内运营好国家财政的更大承诺。

