经济低迷致韩外籍劳工入境人数锐减21%

受经济低迷等因素影响，今年持外国人雇佣许可制（E-9签证）入境韩国的外籍劳工较去年同期减少逾20%。尤其在制造业领域，受中国制造业超低价倾销出口引发的行业萧条叠加影响，减幅更为显著。据韩国雇佣劳动部22日数据，本月10日前持雇佣许可制入境的外籍劳工为2.852万人，较去年同期的3.6048万人减少20.9%。该制度始于2004年，允许无法招聘本国劳动力的中小企业经政府批准雇佣持就业签证的非熟练外籍劳工。政府每年设定配额上限发放E-9签证。今年入境人数仅占全年引进配额13万人的21.9%。分行业看，制造业领域雇佣许可制外籍劳工入境人数骤减25.8%，从去年的2.8887万人降至今年的2.1443万人。分析指出，去年国内“12•3紧急戒严令”等政治不安因素，叠加中国制造业超低价倾销出口等内外利空，导致身处萧条的中小企业申请量萎缩。渔业同比减少21.7%（2808人→2198人），建筑业锐减33.1%（767人→513人）。而农畜产业和服务业分别同比增长19.3%（3379人→4031人）和27.5%（207人→264人）。雇佣许可制外籍劳工规模在新冠疫情流行期大幅缩减后，2022年（8.8012万人）、2023年（10.0148万人）曾恢复增长，但去年再度转为降势（7.8025万人）。雇佣劳动部22日宣布，将于下月7日至18日通过全国地方雇佣劳动官署受理雇佣许可制外籍劳工的新增雇佣许可申请。本轮新增配额为1.8054万人，其中制造业1.3062万人、船舶业500人、农畜产业1878人、渔业1662人、建筑业356人、服务业596人。本次起，庆尚北道新增为允许雇佣酒店公寓业外籍劳工的地区。同时，雇佣许可制外籍劳工将可从事餐厅大厅服务与快递分拣工作。李文秀记者 doorwater@donga.com