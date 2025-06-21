时隔3年6个月韩国综合股价指数重回3000点

韩国综合股价指数（KOSPI）在时隔3年6个月后重新站上3000点。尽管中东地区局势持续不稳，但通过补充更正预算案（又称“追加更正预算案”）释放超过20万亿韩元资金，市场对于韩国经济有望复苏的预期更为强烈。20日，韩国综合股价指数报收于3021.84点，较前一交易日上涨44.10点（涨幅1.48%）。这是KOSPI指数自2021年12月28日（3020.24点）以来，首次以收盘价突破3000点大关。KOSPI指数的总市值也达到2472万亿韩元，再次刷新历史最高纪录。在外国投资者和机构投资者的共同买入下，韩国综合股价指数于第三个交易日成功突破3000点。此前在17日和19日，KOSPI指数盘中一度飙升至2990点附近，试图冲击3000点，但因外国投资者净卖出而未能成功。20日，外国投资者净买入5547亿韩元，机构投资者净买入373亿韩元，共同推高了指数。韩国科斯达克指数（KOSDAQ）也报收于791.53点，较前一交易日上涨9.02点（涨幅1.15%），创下去年8月1日（813.53点）以来的最高水平。这意味着该指数已恢复到去年8月因担忧美国引发的经济衰退导致股市暴跌的“黑色星期一”之前的水平。尽管以色列与伊朗的武力冲突持续，欧洲股市出现1%左右的下跌，亚洲股市也呈现弱势盘整走势。但韩国股市更多地受到了对李在明政府前一天公布的追加更正预算案的预期提振。新韩投资证券研究员李在元（音）分析称：“大规模追加更正预算案获得通过将增加市场流动性的预期，反映在了股票市场上”，“电影、化妆品等有望受益于‘民生恢复消费券’的个股股价表现强劲。”洪锡浩记者 will@donga.com