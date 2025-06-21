如果还有一座像首尔一样的城市



“希望李在明政府明智地应对，避免引发地区矛盾。”



忠南知事金泰钦和忠北知事金荣焕、大田市长李庄雨、世宗市长崔旼镐19日聚集在世宗市，这样喊道。这是反对政府推进海洋水产部迁移到釜山的聚会。他们强调：“海洋水产部迁移到釜山对国家发展没有帮助。总统室和国会议事堂迁移到世宗一事，之前就应该迅速推进。”同一天，釜山出现了相反的声音。釜山市长朴亨埈表示，“欢迎海洋水产部搬迁”，认为釜山港北港是合适地点。他还建议把其他部门的海洋相关业务也转移到海洋水产部。



李在明总统5日在第一次国务会议上要求海洋水产部准备迁移釜山后，地区矛盾正在扩散。赞成方强调，应该把釜山培养成海洋首都，实现地区均衡发展。反对方指出：“如果将迁移到世宗的海洋水产部迁移到釜山，只会增加业务低效率，脱离完成行政首都的目标。”



记者认为，一方面，搬迁一个海洋水产部会有多大的均衡发展效果，另一方面，增长动力正在消失的地区想要抓住救命稻草的心情也可以理解。釜山人口在最近10年间减少了20万人。迁移到首都圈的釜山青年人口在10年内超过10万人，合计生育率为0.66人，处于最低水平。这种现象不仅在釜山，在首都圈以外的很多地区都经历。



赞成和反对海洋水产部迁移，不仅仅是一个部门的移动，而是长期持续的首都圈一极体系和由此引发的人口外流、地区消失、低生育高龄化等韩国社会的难题。“把海洋水产部送往哪里”的问题与“今后如何打造韩国”的问题相同。反过来说，反对海洋水产部迁移的“完成行政首都”的目标也是将集中在首都圈的行政功能转移到地区，实现国土均衡发展。李在明总统作为大选公约提出建立国会世宗议事堂、世宗总统办公室，也是出于同一原因。



李在明还表示，将与首都圈一起构建中部圈、东南圈、大庆圈、湖南圈等5大超广域圈和济州、江原、全北等3大特别自治道等“五极三特”。地方上对历任基础和广域团体长的首任总统的期待也比较大。



不过，人们确实也担心这只是宣言而已。每次新政府上台，都会强调均衡发展，说“只有地方生存，国家才能生存”。金泳三政府试图通过过密负担金制度和首都圈工厂总量制等来抑制“首都圈集中”。卢武铉政府实施了事业单位向地方转移、行政首都等，李明博政府则试图以“5+2广域经济圈”来壮大地方产业。朴槿惠政府也表示将在各市、道建立创造经济中心，拯救地区，文在寅政府则推进了地区均衡新政。尹锡悦政府发布了地方时代总体规划。



数十年来，新政府上台后一直高呼“地方均衡发展”，但首都圈却变得更加庞大。地方上则更加收缩。据行政安全部统计，去年首都圈居住人口为2604万名，比前一年增加3万以上。相反，非首都圈人口从2516万名减少超过87万名，首都圈和非首都圈之间的人口差距达到了历史最高值。青年们为了找工作纷纷前往首都圈，低出生率现象日益严重，全体228个市郡区中的57%（130个）成了“消失危险地区”。地方青年就业人数最多减少70%。占全体人口一半（50.7%）的首都圈也早已陷入了困境。由于暴涨的房价和不稳定的工作岗位问题，青年们放弃了结婚、生育。去年第二季度首尔合计生育率为0.56名，在全国最低。



即使不罗列统计结果，韩国社会坚如磐石的面貌今后也看不到任何改善的希望。在目前这种情况下，听起来很荒唐，但如果全国再出现1个与首尔相似的城市，会怎么样呢？人口外流、工作岗位、住宅、低出生率乃至教育问题都能得到很大程度的缓解。如果像首尔这样的城市再增加1个，共增加3个，我们就可以生活在完全不同的世界里。



这就是迫切需要均衡发展的原因。我个人而言，每当考虑均衡发展时，就会想起在担任常驻欧洲记者时，在里尔、南特等法国各地看到的法国前总统密特朗的纪念碑。纪念碑包含着密特朗对地方分权的努力。经历王政国家、拿破仑时代的法国，所有权力都集中在巴黎，在欧洲也被称为中央集权的典型，甚至到了阻碍国家发展的程度。对此，左派密特朗不顾既得权的反对，缩小中央政府权限，推进了强化地方政府财政权限的地方分权，并于1982年制定了相关法案。继密特朗之后，右派倾向的希拉克总统2003年通过修宪明文规定“法国是分权共和国”，地方政府的自主权得到了宪法保障。为此，法国各地区根据自身特点发展，首都圈和非首都圈的不均衡也得到了很大改善。



韩国要想将更多的权力移交给地方，首先应该提高地方财政的自立度。目前，地方税在总税收中所占比重仅为25%左右。由于又名“三成自治”，地方自治团体只能依靠政府补贴等，依靠中央政府。相反，加拿大、美国、德国等发达国家的地方税比重达45%-55%。这就是需要调整税制提高地方税比率的原因。



像法国一样，在宪法中强化地方自治相关内容也是值得考虑的。通过修宪，将名称从地方自治团体改为“地方政府”，并加入“大韩民国向往地方分权国家”的内容。地区一直要求将强化地方分权的条款明文规定在宪法中。



今年是1995年6月27日全国同时举行地方选举，正式成立地方自治30周年。30年来，开发贴近生活型政策和扩充基础设施等实现地区发展的积极因素也不少，但首都圈集中加剧，地方面临消失危机。对于以首都圈为中心的现有体系已经达到极限的我们来说，地方分权不是选择，而是生存问题。

