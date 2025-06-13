李政厚连续两场击出三垒安打 跻身MLB国家联盟三垒安打榜第五位

“风之孙”李政厚（27岁•旧金山巨人队）在美国职业棒球大联盟（MLB）中连续两天击出三垒安打。李政厚在12日客场对阵科罗拉多洛基队的比赛中，作为先发第一棒中外野手出场，凭借1支三垒安打和2次四坏球保送，共3次上垒并得到3分。旧金山巨人队以10比7获胜，豪取七连胜。在第一局上半的首个打席，李政厚通过四坏球保送上垒，并在威利•阿达梅斯击出本垒打时跑回本垒，为球队拿下首分。在第三局上半的第二个打席，李政厚将对方先发投手凯尔•弗里兰一记时速148公里的快速球拉打至右外野方向，形成安打。在球滚向右外野手身后围墙之际，李政厚轻松跑上三垒。随后，他凭借阿达梅斯的牺牲高飞球跑回本垒，将比分改写为3比0领先。在比分被追至7比6的第九局上半局，李政厚面对杰克•阿尔格诺斯获得四坏球保送，随后又借助阿达梅斯的二垒安打和威尔默•弗洛雷斯的牺牲高飞球，拿下本场比赛个人的第3分。李政厚在前一天同一场地对阵科罗拉多洛基队的比赛中，也在第一局上半的首个打席，面对对方先发投手卡尔森•帕尔默奎斯特击出一支越过中外野手头顶的三垒安打。李政厚以本赛季累计4支三垒安打，并列美国职棒大联盟国家联盟第五位。该榜单首位是亚利桑那响尾蛇队的科尔宾•卡罗尔，目前他共击出8支三垒安打。赵英宇记者 jero@donga.com