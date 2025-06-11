西海守护55勇士两女儿为职业棒球赛开球开打

西海守护55勇士的女儿们已成为海军军官，并参加了职业棒球比赛的开球与开打仪式。10日在首尔蚕室棒球场举行的职业棒球LG双子队与SSG登陆者队比赛中，担任开球与开打任务的主角是赵诗恩海军少尉和金海娜海军少尉。赵诗恩少尉（学军70期）的父亲，是2002年第二次延坪海战时在高速艇357号艇上作为20毫米舰炮射手战斗至牺牲的赵天衡上士。金海娜少尉（学士138期）是在2002年天安舰遭袭事件中殉职的金泰硕元士的女儿。两人当天身着印有象征西海守护55勇士的背号55的球衣，分别登上投手土墩和击球区。西海守护55勇士是指在第二次延坪海战、天安舰遭袭事件、延坪岛炮击事件等朝鲜三大西海挑衅中牺牲的官兵，以及在天安舰救援过程中殉职的韩柱浩准尉等人。此次活动是海军为迎接6月“护国报勋月”，与韩国职业棒球联赛赞助企业新韩银行合作举办的。今年3月授衔的赵诗恩少尉，目前正在海军教育司令部接受宙斯盾驱逐舰战斗系统教育。6月教育课程结束后，她将担任海军机动舰队司令部所属“西厓柳成龙舰”的作战参谋官，执行领海守护任务。6月1日授衔的金海娜少尉，将在同一机构完成初级军官班教育后，分配到舰艇上，继承父亲的遗志守护海洋。赵诗恩少尉表示：“希望这能成为一个契机，让我们重温西海守护55勇士为守护大韩民国海洋而献出生命的崇高牺牲精神。”金海娜少尉则表示：“作为大韩民国海军军官，我将磨练应当具备的技艺，为守护国民的生命和海洋竭尽全力。”尹相虎 ysh1005@donga.com