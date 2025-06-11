李在明结束与美日中首脑的通话……要超越“走钢丝”，进行堂堂正正的外交



李在明总统10日在与中国国家主席习近平的首次通话中表示：“希望韩中两国在互惠平等的精神下，经济、安保、文化、人员交流等多方面推进活跃的交流与合作。”习近平表示，“要尊重彼此核心利益和重大关切，推动双方沿着正确轨道发展”。两国首脑决定共同努力，提高两国人民的友好感情，创造能够切身感受到的合作成果。



李在明和习近平的通话，是继美国总统特朗普和日本首相石破茂之后的第三次通话。这是根据“以韩美同盟为基础”“巩固韩美日合作”“稳定管理韩中关系的新政府”为内容的“以国家利益为中心的实用外交”基调，自然进行的通话顺序。但是，围绕其“谢谢”等言辞引发的争议和由此产生的亲中国形象，给李在明外交的第一步带来了不小的负担，这也是事实。



也许正因如此，在与习近平的通话中，李在明在没有“大韩民国外交的基础是韩美同盟”“韩日关系的重要性日益增强”等外交修辞的情况下，平静地要求进行交流与合作，反而引人注目。因此有人分析说，这是不是为了消除亲中形象而调整语气。因为就在几天前，李在明当选总统后，美国白宫突然作出“担心中国的影响力”的反应，与特朗普的通话也被推迟，出现了各种担忧的声音。



在美中霸权竞争的缝隙中，韩国早已面临考验。韩国外交的中心只能是美国。但是也不能忽视最大贸易国邻国中国。在巩固与美国同盟关系的同时，也不能与中国脱节。美国发出警告，不会容忍安保领域与美国合作、经济领域与中国合作的“安美经中”。



前任两届政府分别提出“均衡外交”和“价值观外交”，但都暴露出了走钢丝式的低姿态外交或僵硬的单向直行外交的局限性。在世界阵营的对抗中，特朗普政府这一特殊的超级大国动摇现有秩序，最近的国际局势对韩国外交来说，不仅是危机，同时也是机会。应该起到桥梁作用，而不是被迫做出两端选择。为了共同建立新的国际秩序的中坚国家外交，最重要的是要堂堂正正、灵活。

