“举债制定补充预算”“减免税金”…… 令人叹息的经济恢复解决方法

离总统选举还有12天，总统候选人们纷纷承诺“拯救经济”。共同民主党总统候选人李在明提出通过发行国债编制补充预算，国民力量党总统候选人金文洙则提出减税的主要解决方法。虽然双方都有刺激经济的效果，但很多人指出，作为提高下降的增长潜力的战略还不够。李在明表示：“应该通过补充预算减免小工商业者的负债，发行地区货币来刺激经济。”主旨是继本月初通过的13.8万亿韩元的第一次补充预算后，编制第二次补充预算，消除个体户的债务，分发国民补贴，以恢复消费。金文洙则表示：“将把法人税最高税率从24%下调到21%，放宽限制，激活企业投资。”其核心是通过减税支援企业，对第二次补充预算也持开放态度。两人的共同点是都会给财政带来巨大负担。无论是推进第二次补充预算还是减税，最终只能用国债填补出现漏洞的财政。预计上半年国家债务将超过1200万亿韩元，如果再增加国债发行量，国债价格就会下跌，市场利率很有可能会提高或推迟下跌。也就是说，支援个体户、企业的公约有可能增加利息负担，萎缩投资，降低增长率。与此相比，很多人指出，考虑到投资规模和回收时间等因素，双方都强调的“人工智能投资”公约很难由民间承担。尽管如此，李在明还是表示，“不是政府财政，而是吸引民间资本，依次筹集投资金”；金文洙则表示，“将建立民官人工智能基金”。意思是，对于与选票直接相关的善心政策，会毫不犹豫地举债，但在面向未来的投资上，要用企业的钱。在两位候选人的公约中，很难找到半导体、电动汽车、电池等绝对不能放弃的未来尖端产业的具体支援对策。如果想主张提前用掉让儿女、孙子一代支付税金来还的钱，就要明确说明这笔钱将以何种方式发展经济，将来又如何回报未来一代。两位候选人的公约中只注重发钱和减税等，却缺乏这些内容。这就是关注此事的国民们叹气的原因。