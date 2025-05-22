便利店销售额12年来首次下降……首先要搞活冻结的内需

据调查，今年第一季度（1-3月）便利店的销售额比去年同期减少0.4%。这是自2013年相关统计公开以来，便利店季度销售额首次减少。每季度增长率曾经高达5%-10%的便利店销售额时隔12年下降的背景中，经济萧条导致的消费心理萎缩是第一个。某便利店业界人士表示：“听到今年第一季度销售额负增长的消息后，业界也受到很大冲击。便利店是即兴购买商品的地方，因此比其他流通企业对消费心理更加敏感。”相比“计划消费”，便利店更倾向于轻松购买1000韩元左右商品的“冲动消费”，但流通业界认为，经济萧条已近在眼前。据韩国银行统计，韩国消费者心理指数自去年12月降至88.4后，到今年4月为止连续5个月低于100。如果该指数低于100，就意味着对消费持悲观态度的回答更多。实际上，今年第一季度除便利店外，乐天、新世界、现代百货商店等3家主要百货商店的销售额也都同比有所减少。在流通业界整体低迷的情况下，只有超市业界排名第一的易买得取得了良好的业绩。这是因为，与服装、杂货等其他消费不同，食品是很难减少的必需品，随着需求的维持，消费涌向了具有价格竞争力的大型超市。随着内需不振，个体户的数量也在持续减少。据统计，上个月个体户人数比去年同期减少6000名，为561.5万名。有职员的个体户从去年10月起连续7个月减少，而“独自社长”从今年2月起到上个月为止连续3个月增加。消费心理恶化导致内需不振，导致雇佣恶化，势必对经济放缓产生影响。问题是，很多人预测消费不振会持续很长时间。大韩商工会议所最近以百货商店、大型超市、便利店等500家零售流通企业为对象，对今年第二季度（4-6月）零售流通业景气展望指数进行了调查。结果显示，预测值为75。自去年第二季度（85）以后，连续4个季度呈下降趋势。如果这一数值为100以上，意味着很多企业对下一季度的景气持肯定态度；如果不到100，则相反。接近一半（49.8%）的企业认为明年以后消费市场才会恢复，预测2027年和2028年以后恢复的企业也仅仅各占11.2%和16%。很多人呼吁今年比外汇危机和新冠疫情时期更为艰难。不仅是受到内需停滞直接打击的个体户，与物价暴涨相比，收入原地踏步，可支配收入减少的工薪阶层的生活也变得艰难。现代经济研究院在最近的报告中指出：“在出口的增长牵引力消失之前，应该强化内需的经济安全阀作用，防止经济停滞。”今后的经济取决于消费是否恢复，希望新政府能够把刺激内需放在首位。申水晶 crystal@donga.com