“暗网”充斥韩国人个人信息，附加额外费用高价出售

5月15日，位于韩国京畿道城南市的信息安全专业公司“安博士（AhnLab）”总部。安博士的安全专家们指着屏幕，向《东大门日报》采访组介绍：“这就是暗网（只能通过特定浏览器访问的隐蔽网络空间）。”随后，他们表示：“在这里，通过黑客攻击泄露的韩国人个人信息被大量交易。”于是，他们开始搜索上传的信息。结果显示，韩国人的个人信息被附加额外费用，以高价出售。国内知名门户网站购物中心入驻的卖家的居民登记号码、家庭住址等个人信息也有2000多条。个人信用卡信息的价格为每条15美元（约合2万韩元）。专家们表示：“由于韩国人数字设备使用率高，一旦获取个人信息，可用之处很多，因此价格甚至达到3至10倍的‘溢价’。”随着SK电讯（SKT）黑客事件导致超过2695万条个人信息泄露，影响不断扩大，人们对这些信息将如何被交易和滥用的担忧也在增加。采访组与安博士公司共同调查发现，暗网中这些信息正在活跃交易。暗网中还有韩国企业的机密信息。一名黑客在广告中称：“韩国某中小企业的内部网络VPN信息”，以4000美元（约合556万韩元）出售。如果属实，这意味着可以查看该企业内部的财务资料、研发（R&D）、人事等所有信息。此外，还有黑客入侵企业内部网络窃取信息后，威胁“想阻止信息泄露就付钱”的勒索信息。也有一些企业机密信息因未响应勒索而最终在暗网公开。根据韩国信息安全专业公司“斯泰尔斯摩尔情报”2月的数据，暗网中泄露的全球个人信息约有900亿条，其中与韩国人相关的信息估计有4.6亿条。专家们指出：“随着数字设备、人工智能（AI）服务等使用不断增多，此类非法个人信息泄露犯罪也将呈几何级增长。”安博士公司产品企划本部李贤硕部长表示：“暗网上的泄露信息只是黑客攻击损害的开始。”他进一步指出：“黑客们将通过这些信息深入个人和企业的更深层次领域，最终毁掉整个企业，毁掉整个个人生活。”徐志远记者、崔孝贞记者 wish@donga.com