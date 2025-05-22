李在明：“财政投入”VS金文洙：“减税”……看不到解决低增长的方法

共同民主党总统候选人李在明21日作为拯救经济的解决方法，提出了通过积极发行国债和投入财政来刺激经济。国民力量党总统候选人金文洙提出了放宽企业限制，激活投资的“自由主导增长”。改革新党总统候选人李俊锡提出的是最低工资地区分级制和放宽限制。随着“低于1%增长率”成为现实，下届政府的最大课题是搞活经济，《东亚日报》为了确认各总统候选人对选民们好奇的搞活经济的构想，向各竞选团队提交了问题，团队有关人士或作出了答复或接受了采访。专家们对总统候选人的构想指出：“对于从紧急戒严带来的经济冲击中恢复过来，恢复因全球贸易战争等余波而进入结构性低增长局面的经济，还远远不够。”李在明当天表示，“国家不能负债，这是无知的话”，表明了增加国家债务、通过大规模财政投入刺激经济的意志。他说：“新冠疫情期间，其他国家负债支援国民，但我们没有那样做。国家过日子是为了国民。”李在明竞选团队人士表示：“从目前国内生产总值与国家债务比率等来看，我认为发行国债不应该太担心。我认为有追加发行国债的余地。”金文洙强调，国家财政不能以弱势群体为中心进行选择性支援，而是放宽限制和减税。他表示：“工作岗位是由企业创造的。应该创造企业不受限制、有利于企业发展的环境。”为此，他表示，将把法人税最高税率从24%降低到21%。金文洙还提出了以支援小商工人和个体户为中心的第二次补充预算案的可能性。国民力量党紧急对策委员会核心人士表示：“有必要对第一次补充预算中未能处理的部分进行完善。不过，我考虑的不是共同民主党所想的地区货币等普遍支援，而是对需要的人进行支援的选择性支援方式。”李俊锡表示：“为了让个体户自己具备竞争力，将开放最低工资由各地区地方自治团体单位决定，解除对小工商业者造成无理负担的限制，使其具备自生能力。”中央大学经济学部教授李正熙（音）指出：“（总统候选人的公约）最终是要通过财政投入恢复经济活力。不增税就不可能筹集到相应的财政，而且韩国的‘低增长长期化’在短期内很难克服。”赵应亨记者、崔慧玲记者 yesbro@donga.com、herstory@donga.com