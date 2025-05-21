“熄灯”的制造业……又不是新冠疫情，用电量连续两年减少



去年和前年韩国工业用电量连续两年下降。这是自1999年开始进行相关统计以来，除新冠疫情外首次出现这种情况。这是警告称，随着与中国产品的全球竞争激化、内需严重萎缩，韩国的制造业正在陷入严重的停滞状态。在美国特朗普政府的关税炸弹即将打击出口的情况下，电动汽车电池等期待成为新一代增长动力的产业也陷入了无底深渊。



据韩国电力透露，2023年和2024年产业用电销售量分别比前一年下降1.9%和1.5%。代表性的实物指标——电力销售量持续减少，从侧面证明了制造业生产活动的萎缩非常严重。韩国是世界第六大制造业强国，钢铁、石油化学、半导体、汽车等主要出口产业大部分都是电力消费行业。最近两年间，产业用电费上涨70%，活计减少的制造企业纷纷关闭工厂，停止生产。



从去年起，因中国产品的倾销攻势而受损的韩国钢铁、石化企业不断缩短作业时间或停工。从上个月起，由于美国对汽车及零部件征收关税，相关中坚、中小企业的生产也在急剧减少。今年第一季度产业用电量也比去年同期减少3.6%，电力销售量连续3年减少的可能性增大。



雪上加霜的是，负责制造业未来的新事业领域的前景正在恶化。在除中国以外的其他全球市场上，韩国充电电池企业3月份的占有率为40.3%，被42%的中国超越。因电动汽车需求放缓而遭受打击而出现赤字的韩国电池企业举债支撑，而世界排名第一的中国宁德时代则以坚实的本国需求为基础实现盈利，并大幅扩充资本，对欧洲等地展开攻击性投资。



在内需停滞拉低经济增长率的情况下，出口制造业是推动韩国经济前进的唯一增长动力。随着制造业基础的弱化，1990年代超过20%的工作岗位中制造业就业者比重也减至15.5%。在无法期待未来的领域，要通过并购提高结构调整速度，但为了能够让必须守护和培养的产业度过眼前的青黄不接，要不惜提供补贴、调整电费等可能的支援。

