全国法官代表会议召开在即——必须终结司法滥权和侵犯司法



在韩国大法院以有罪宗旨判决把共同民主党总统候选人李在明违反选举法一案发回重审引发强烈反响之后，一线法官们决定召开全国法官代表会议讨论此事。虽然会议最初的启动是基于“恢复法院政治中立信任”的提议，但在过程中也有声音指出应同时讨论共同民主党的侵犯司法行为。由全国法院126名法官组成的代表会议，需超过五分之一成员同意方可召开。尽管近期法院内部公告板上围绕大法院的裁决出现了激烈争论，但此次会议的召集本身就表明，有不少法官认为问题事态严重。



此次大法院判决确实在某种程度上为“司法介入选举”的批评提供了口实。想要在大选临近之际作出可能剥夺有力候选人被选举权的裁决，必须保持无懈可击的司法程序公正与政治中立。然而，大法院不仅事实上跳过了小合议庭审理程序，仅在全员合议庭中进行两次审理，并在短短9天内作出了判决。接手案件的首尔高等法院随即也迅速指定合议庭并定下审判日程。尽管以快速审理以“解除选民不确定性”为由也有一定的道理，但如此罕见的操作，最终难免引发政治争议。



即便如此，共同民主党近期对司法系统的施压行为也无法被正当化。尽管首尔高院已同意李在明方面的申请将审判推迟至总统选举之后，共同民主党仍然公开要求大法院院曹喜大辞职，并宣称将启动听证程序。虽然目前暂时搁置，但共同民主党仍在暗示可能推动对大法院院长和大法官的弹劾、提议启动特检程序。原本批判司法政治介入的共同民主党，如今却将司法本身拖入政治的中心。这必然会引发其倚仗多数议席滥用立法权力动摇三权分立的说法。



预计将在26日召开的法官代表会议上，既会有法官呼吁恢复法院信任的自律声音，也会有谴责政治势力动摇司法的意见。司法界应认真倾听一线法官对于“司法过度”现象的担忧，而共同民主党亦应通过权力节制展现捍卫宪法的意志。自宪法法院就尹锡悦作出罢免总统的决定以来一度平息的社会分裂与矛盾，正因大法院此次发回重审的判决而再次被点燃。此次法官代表会议应成为重申司法系统中立性与独立性的转机。

