李在明49.7%、金文洙29.1%、李俊锡7.4%……李在明49.8%、韩德洙30.8%、李俊锡6.1%

如果6月3日总统选举展开三方对决，共同民主党总统候选人李在明将以接近50%的支持率大幅领先国民力量党候选人金文洙和前国务总理韩德洙等单一化候选人和改革新党候选人李俊锡。在两人对决时，李在明也以超过50%的支持率领先对手。大选前夕，《东亚日报》委托Research & Research于4日和5日对全国1013名成人进行调查（100%电话采访，以无线RDD为标本实施，标本误差为95%的可信度±3.1个百分点）。6日公布的结果显示，李在明在与金文洙和李俊锡进行三方对决时所获支持率为49.7%，高于后两人的29.1%和7.4%；在与韩德洙、李俊锡三方对决时，支持率为49.8%，高于两者的30.8%、6.1%。即使金文洙和韩德洙成功实现单一化，李在明也分别以20.6个百分点和19.0个百分点的差距遥遥领先。在假设金文洙、韩德洙和李俊锡三人实现候选人单一化的二强对决中，李在明的支持率也超过一半。他在对阵金文洙时以52.7%的支持率领先18.8个百分点（金文洙为33.9%）；在与韩德洙对决时支持率为52.1%，领先韩德洙（36%）16.1个百分点；在与李俊锡进行对决时，支持率为51.6%，比李俊锡（21.3%）高出30.3个百分点。在国民力量党内部，围绕金文洙和韩德洙单一化的内讧正在激化。对于金文洙和韩德洙单一化时“认为哪位更合适”的提问，金文洙为25.9%，韩德洙为27.6%，在误差范围内。对大选产生最大影响的变数中，51.0%的应答者选择大法院对李在明案的判决，其后依次为“对前总统尹锡悦的调查”（22.0%）、“与美国的贸易谈判”（9.2%）、“泛保守单一化”（7.1%）。如果李在明在发回重审中被判有罪，出现了“应参加大选”（49.8%的应答者）和“不应该参加大选”（48.1%的应答者）这两种截然不同的意见。金志炫记者 jhk85@donga.com