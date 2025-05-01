“无可奉告”的韩德洙……必须先明确立场是赞成弹劾还是反对弹劾



“无可奉告。”



代行总统职权的国务总理韩德洙在上月20日公开的外媒采访中，对是否参加总统选举的问题做出了上述回答。韩德洙此前一直就参加选举的说法采取“既不肯定也不否定”的战略。但多名“韩德洙方面核心人士”一直公开表示，韩德洙将辞职并参加选举。



在此期间，国民力量党总统候选人竞选经过互揭对方耻辱的血战，缩小到了“反对弹劾派”前雇佣劳动部部长金文洙和“赞成弹劾派”国民力量党前代表韩东勋之间的极端对决格局。虽然有人指出，这是只剩下“俏皮”的竞选辩论，但各竞选人通过竞选辩论等，明确表示了对尹锡悦前总统的戒严和弹劾的立场。金文洙表示：“通过弹劾尹前总统，（共同民主党候选人）李在明正在动摇整个政局。”韩东勋则表示：“就算是我父亲宣布戒严，我也会阻止的。”



因为是罢免尹锡悦而举行的总统选举，总统竞选人对弹劾和戒严的立场是国民的知情权。韩德洙也无法回避关于弹劾和戒严的问题。他是尹锡悦政府的首任也是唯一的国务总理。韩德洙的总理任期比被罢免的尹锡悦的总统任期还要长。



韩德洙曾出席宪法法院和国会，就紧急戒严问题接受质询，但并未就赞成和反对弹劾问题表明立场。韩德洙在1月15日举行的国会紧急戒严国政调查特别委员会上，就未能阻止戒严一事道歉说：“我们认为已经尽了最大努力，但真的很遗憾，真的对不起国民。”他在出席2月20日宪法法院辩论时，被问到宣布12月3日紧急戒严前召开的国务会议是否合法时，他回答说：“这不是通常的国务会议。形式、实质上存在缺陷是事实。”但是，对于尹锡悦的紧急戒严是否符合“国家紧急状态”的启动戒严条件的问题，他模糊地回答说：“法院和国民会作出判断。”



在总统缺位或因故无法履行职务时，国务总理是继承权力的第一顺位。为了享受国政的第二把手地位，当然要对总统的国政行为分担责任。



韩德洙2015年在《东亚日报》上就总理的品德表示：“如果说过去制定好的政策是80，那么说服是20，但现在完全相反。总理的品德是能够坦率地说服国民，政府为什么要这样做。”



主张“借调韩德洙”和“与韩德洙单一化”的国民力量党议员们，经常拿“专家、长期官僚”作为高度评价韩德洙的优点。但是，该党内部也有人担心，韩德洙参加竞选可能会被认为是“尹锡悦政权第二季”。韩德洙坐上花轿之前，必须先明确表示是赞成弹劾还是反对弹劾。未能赌上职务来阻止戒严的总理，如今要放弃代行总统权限职务参加大选，可真是讽刺。

