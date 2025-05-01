“韩德洙在选举前结束磋商再搞选举运动”……如果属实，则是严重损害国家利益



美国财政部长贝森特表示，“韩国政府希望在总统选举前结束贸易谈判”，引起了轩然大波。他还说，（韩方）准备拿着磋商成果进行选举运动。这与韩国政府此前解释称“推进‘7月一揽子计划’、由6月3日提前选举后上台的新政府结束谈判”的说法背道而驰。如果此话属实，就意味着本应管理选举的过渡期政府违反政治中立、严重损害了国家利益，因此不能放过不管。



贝森特29日在美国总统特朗普就任100天成果新闻发布会上表示：“与韩国的磋商轮廓正在形成。”对于是否因选举日程而推迟贸易谈判的提问，他回答说“刚好相反。据我所知，（韩国方面）会积极参加谈判，结束谈判后（带着成果）进行选举运动。”他在上个月24日韩美贸易磋商后曾表示：“韩国带来了最好的提议。行动比预想的要快。”



从就任100天新闻发布会的性质来看，贝森特的言辞可能是为了强调成果的“国内用”表态。其中也包含着急于求成的美方想要尽早达成妥协的心理战性质。但如果韩方急于进行磋商是属实，那将是严重的问题。对此，政府反驳说：“没有表达或讨论过希望在选举前结束谈判的意向。”应该掌握美方表态的背景和真伪，彻底查清真相。



疑惑无法消除，也是因为已确定参加选举的代行总统职权韩德洙的令人怀疑的处事方式。他通过与特朗普总统的通话、接连接受外国媒体采访等，似乎直接指挥了关税谈判。他在接受《金融时报》采访时表示，“不会对抗美国的关税措施”。在上个月29日事实上最后一次国务会议上，他表示“达成了原则性协议，消除了相当部分的不确定性”，给人留下了炫耀成果的印象。



此次关税谈判的结果，不仅对出口、内需，对韩国经济产业结构也会产生相当大的影响。应该从国家利益的观点出发，慎重对待，不能留下丝毫为特定人或特定势力而政治考虑的疑心。韩国政府必须掌握美国的意图，考虑韩国的筹码，集中精力为谈判作准备。最终的谈判必须留给得到国民选择的下届政府，这既是国家利益也是顺理成章的事情。

