中国最大的电商平台京东进军韩国，今年C-电商攻势将愈加猛烈



最近，被称为“中国亚马逊”的中国最大的电子商务企业京东（JINGDONG）在仁川和京畿利川市开设物流中心，启动本地仓储运营。中国电子商务（以下C-电商）公司在韩国建立物流中心直接运营尚属首次。1998年在中国成立的京东与阿里巴巴（旗下有AliExpress）、拼多多（运营Temu）一起，被称为中国三大电商平台。与让卖家入驻的公开市场形式的Temu、AliExpress不同，京东直接采购产品进行销售的情况较多，因此也被称为“中国版Coupang”。京东去年实现营业收入1.1588万亿元人民币（约229万亿韩元），规模为Coupang（约41万亿韩元）的5倍以上。京东在全世界19个国家运营着100多个物流中心。



Temu、AliExpress也令人很吃力，再加上京东的加入，韩国国内流通业界处于非常紧张的氛围。随着来自中国的低价空袭，韩国国内流通市场大部分已被蚕食。从中国进口的150美元以下的小额直购在最近5年间每年都在刷新历史最高值。来自美国、日本等大部分国家的小额直购正在减少，但只有来自中国的直购正在增加。去年国内消费者的中国直购推测额为4.7772万亿韩元，占国内直购市场的60%。在假货、安全问题、个人信息泄露、退货、退款困难等各种争议中，C-电商凭借超低价攻略每年都在扩大规模。



在这种情况下，预计今年C-电商的攻势将愈加猛烈。因为美国总统唐纳德•特朗普提出的关税战争使C-电商的美国事业前景变得暗淡。特朗普总统表示，将从5月2日起对来自中国的小额进口商品征收120%的关税。C-电商将目光转向了代替美国的其他地方，韩国被选为有魅力的替代地之一。不仅地理位置相邻，而且顾客购买力也较高。韩国是年交易额达242万亿韩元的世界前5名电子商务市场。



部分人担心C-电商不仅在韩国销售中国产品，还会更进一步，通过本公司平台将韩国产品流通到海外。阿里巴巴已经起到了这样的作用。中国平台不仅隶属于国内消费者，还隶属于制造商。



目前全球电子商务市场由中国主导。据国际统计网站Statista透露，以2023年为准，中国的B2C（企业-消费者交易）在线零售额约为2.2万亿美元（约3163万亿韩元），居全球首位。排名第二的美国（9810亿美元）还不到中国的一半规模。



这种C-电商的刀刃正在朝向韩国。如果C-电商直接进军韩国，正式展开低价物量攻势，不仅是国内流通市场，小个体户和中小企业的困难也会加重。为了加强国内销售者的竞争力、开发高附加值产品、扩大新出口市场、改编免税制度等，在今年愈加猛烈的C-电商攻势中保护消费者和国内产业，应该尽快制定多种对策。

