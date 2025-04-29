拥有2300万名用户但现有卡数只有100万张…SKT陷入“SIM卡大乱”

SK电讯（SK Telecom）的黑客事件正在演变成史无前例的“SIM卡大乱”。有人指出，SK电信在没有确保充分库存的情况下，出台了免费更换SIM卡对策，这只会助长不安感增大的用户的不便和混乱。SK电讯从28日上午10点开始，在全国2600多家T世界卖场进行了免费更换SIM卡的服务。虽然从两个小时前的上午8点开始排起了大队长龙，但是因为SIM卡数不足而掉转脚步的顾客层出不穷。公司从当天开始启动的SIM卡更换在线预约系统也聚集了超过10万名同时在线者，连接不畅。SK电讯目前拥有的USIM卡只有约100万张。虽然决定在下个月末之前追加确保500万张，但是要想达到替换对象人数，还远远不够。据推算，仅SK电讯的用户就达2300万名，如果加上使用SK电讯网的廉价手机用户（187万名），至少需要2500万张USIM卡。根据SIM卡库存确保情况，预计更换工作需要几个月的时间。SK电讯已经要求其他通信公司拿出剩余的SIM卡库存。某通信业界相关人士表示：“公司方面正在应对SK电讯的协助要求”，“实际上，像国内第一大移动通信运营商SK电讯一样，拥有SIM卡库存的通信公司并不多。”趁着SIM卡大乱，部分通信公司代理店发放大规模补助金等，吸引顾客的竞争也白热化。广播通信委员会相关人士表示：“正在密切监视市场”，“由于《终端机流通结构改善法》将于7月末废除，所以如果还存在违反相关规定的问题，将对手机流通店进行调查和检查。”SK电讯的用户们还开始了诉讼准备等集体行动。他们指责SK电讯的应对不足，正在进行国会国民同意请愿活动。当天下午4点半，有2.5万多名会员加入了正在准备对此次SIM卡信息泄露事件进行集体诉讼的NAVER社区。张恩智记者、田南赫记者 jej@donga.com