产业资源部-检察机关等将被拆分……“李在明执政时要对政府动大手术”

共同民主党一旦上台执政，将对现有的政府机构进行大手术。产业通商资源部等多种职能重叠的部门将按职能划分，一直被指责权限过度的企划财政部和检察机关等部门将通过“拆分”进行牵制。共同民主党前代表李在明当选为该党总统候选人后，直接提到了企划财政部的分离调整，该党层面也于28日召开经济部门调整讨论会，正式进入了讨论阶段。特别是，如果共同民主党上台执政，将继李明博政府之后时隔17年再次出现“朝大野小”状况，因此计划利用这一状况，加快在国会通过政府组织法调整案的速度。共同民主党内部正在积极讨论将产业通商资源部按产业、通商、能源等功能分类的方案。该党核心人士表示：“韩国产业通商资源部部长到海外出差时，会出现会见相关国家3名部长这种畸形事态。在特朗普第二次执政期间，贸易问题变得最重要，因此党内一致认为需要另设部门。”调整预算及经济部门的构想也得到了支持。李在明前一天被确定为共同民主党总统候选人后接受记者采访时表示：“很多人指出，（企划财政部）一边进行经济企划，一边控制财政，充当‘王者’。”党内正在讨论把企划财政部分为企划预算处和财政经济部或将预算权限放在总统室或国务总理室下属的方案。也有人主张，有必要设立像负责经济战略的过去经济企划院一样的“指挥塔”。共同民主党还预告了要对检察机关的调查、起诉职能进行拆分。李在明在26日的竞选电视辩论中表示：“必须结束检察机关同时拥有起诉权和调查权的系统。”他15日曾在油管上表示：“将大幅加强高级公职人员犯罪调查处（公调处）。”此外，为了克服低出生率等解决人口问题而另设人口专责部门以及支援人工智能产业，正在讨论新设科学技术副总理一职等。李在明当选总统候选人后的第一个日程是前往参拜包括前总统李承晚、朴正熙在内的前任总统墓地和曾担任浦项制铁首任会长的前国务总理朴泰俊墓。分析认为，这是在强调国民团结的同时，表现出了攻略中立、保守层的意志。李在明表示：“如果竞争结束后被选为代表选手，将把国民引向同一条路，集结国民的能量和力量。”尹多彬记者、尹明真记者 empty@donga.com、mjlight@donga.com