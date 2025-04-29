特朗普把美国信任一扫而光的100天……韩新政府应当作反面教材



美国总统特朗普29日迎来再次执政100天。特朗普就任后表现出的即兴的、极端的步伐让全世界陷入了冲击和混乱之中。将世界划分为美国和其余国家的“美国优先主义”，彻底动摇了二战后以美国为中心建立的国际安全与贸易秩序，对美国的信任跌入谷底。美国《时代》周刊指出：“最近100天是美国历史上最不稳定的时期之一。”



在这100天里，不仅是整个经济，官僚制度、文化、思想、对外政策也无一不动摇。尤其让世界陷入混乱的当属关税政策。不停地在征收、撤回、延期之间来回奔波，使世界陷入了经济不确定性和经济停滞的泥潭。他一度宣布对等关税，但在实行13个小时后宣布推迟90天，并与中国展开无休止的关税斗鸡游戏。他以大致估算出的对等关税率为依据，将韩国等世界各国拉到谈判桌上，使不安情绪极大化。



这也导致了共享自由人权等普遍价值的西方自由阵营的瓦解危机。特别是，为了与发动侵略战争的俄罗斯独裁者进行交易，特朗普叫来乌克兰总统当面斥责的场面，引起了同盟国对美国作为国际社会领袖的幻灭。欧洲国家不仅寻求从美国获得安保独立，亚洲国家也面临着美国的防卫费压力。在美国国内，随着特朗普势力对官僚社会、大学、媒体、主要机构展开全方位攻击，不安情绪日常化。



美国给全世界造成的混乱正在像回旋镖一样回到美国。支持特朗普的“锈带”汽车工人饱受解雇不安，超市货架空空如也等关税战争让美国平民更加痛苦。对横冲直撞的权力的不满和不信任越来越大。《华盛顿邮报》的民意调查显示，特朗普的国政支持率仅为39%，以就任100天为准，在历届总统中最低。



看着特朗普第二届政府百日的混乱，韩国6月4日上台的新政府应该把它当作他山之石。新政府没有经过交接委员会，直接开始任期，因此不允许出现任何失误。即兴出台未经协调的不成熟、极端的政策，相比长期的国家利益只会迎合人气的政策，必须彻底警惕，以免引起混乱。

