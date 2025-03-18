俄罗斯拒绝“停战30天”方案，夺回核心要地……特朗普：“18日与普京通话”. March. 18, 2025 07:47. by 趙은아 achim@donga.com. 美国总统特朗普当地时间18日将与俄罗斯总统普京通电话，就终结“乌克兰战争”的方案进行讨论。普京事实上没有接受最近美乌达成的“停战30天”方案，人们十分关注他是否会就停战或终战做出积极反应。不过，据悉，俄军日前在乌军占领的库尔斯克州展开波浪式攻势，夺回核心要塞苏萨。面临不利状况的乌克兰总统泽连斯基更换了参谋总长等，试图改变氛围。 据美联社等媒体17日报道，特朗普当天在从佛罗里达州私宅海湖庄园返回华盛顿白宫的专机上表示：“我会看看星期二（18日）之前有没有要公布的。预计星期二与普京总统通电话。”他表示：“周末发生了很多事情。我们希望看到能否结束那场战争。虽然有可能，也有可能没有，但我认为我们有非常好的机会。” 特朗普还提到可能在俄乌终战谈判中成为议题的事项。他说：“双方已经进行有关‘特定资产分割’的对话。领土和发电站成为俄乌谈判的焦点。”有分析认为，发电站指的是俄军占领的乌方核电站。对于18日的美俄首脑通话，美联社认为：“这有可能成为矛盾的转折点，也有可能成为特朗普总统继续重新调整美国外交政策的机会。” 据悉，在美俄首脑为结束战争进行对话之际，乌克兰向俄罗斯拱手让出了此前想作为“谈判筹码”的俄罗斯领土库尔斯克州的大部分占领地。特别是据乌媒体《基辅独立报》报道，乌军16日在社交媒体上发布了展示完全撤出苏萨的战场地图，事实上承认了劣势。据美联社报道，乌克兰在顿巴斯地区等本国东部战线也未能避免苦战。 处于劣势的乌克兰任命一直指挥东部战线应对的安德里·格纳托夫将军为新任参谋总长，开始改变氛围。乌克兰总统府16日在官网宣布，泽连斯基任命格纳托夫为乌军参谋总长。据悉，格纳托夫在从俄军手中夺回南部赫尔松地区方面发挥了主导作用，去年被任命为东部地区司令，最近还担任了副参谋总长。乌国防部长乌梅罗夫通过脸书表示：“他是指挥海军陆战队旅团、东部作战司令部、乌克兰联合军等，有着27年军旅经验的人物。变化将继续，我们将为了胜利使军队变得更强大。”

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