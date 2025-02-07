“租借QPR”的梁民革今夏将回归热刺，与一线队球员展开竞争. February. 07, 2025 08:09. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 租借加盟英格兰足球冠军联赛（第2级）女王公园巡游者队（QPR）的攻击手（边锋）梁民革（19岁）有望在今年夏天的季前赛上重返原所属球队英超（EPL•第1级）托特纳姆热刺队。 托特纳姆热刺队的技术总监约翰•朗埃5日在球队官网公开的采访中表示：“梁民革等最近租借的球员将在夏天回归。他们将参加季前赛训练，与（一线队球员）展开竞争。”也就是说，目前没有延长梁民革租借期限的计划。欧洲足球队的技术总监设定战术方向，积极参与球员的引进和转会等工作。 去年12月加入托特纳姆热刺队的梁民革在英超联赛中未能踢一场比赛，于上月30日被租借到了QPR。朗埃技术总监解释说：“我认为应该确保年轻球员们的出场时间。”他还补充说，“回顾俱乐部历史，几名核心球员都是经过租借期成长起来的。” 此前与孙兴慜（33岁）在托特纳姆热刺队同吃一锅饭的前锋哈里•凯恩（32岁•拜仁慕尼黑）也是通过租借生活积累实战经验的代表性球员。托特纳姆热刺队出身的凯恩在2010~2011赛季曾效力于莱顿东方队（第3级联赛）、2011~2012赛季效力于米尔沃尔队（第2级联赛）等球队，逐渐提高了实力。凯恩从2013~2014赛季开始正式效力于托特纳姆热刺队，攻入213粒进球，创下了英超历史个人进球数第2位的记录。 梁民革自加入QPR后，连续两场比赛替补出场，逐渐适应了英格兰足球舞台。虽然目前还没有贡献攻击点（进球或助攻），但他在边路积极展开进攻，起到了活力素的作用。QPR首席执行官（CEO）克里斯蒂安•努里通过球队网站表示：“感谢托特纳姆热刺队将梁民革送到我们球队。”

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