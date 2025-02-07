美国公务员因“主动辞职”期限临近而人心惶惶. February. 07, 2025 08:09. by 洪禎秀 hong@donga.com. 在马斯克担任首长的政府效率部向230万名美国联邦公务员提出自愿辞职的期限6日即将到来之际，美国官场一片哗然。也有公务员反对特朗普政府要求的忠诚而退休，也有人为了避免解雇而删除之前批评特朗普的文章。 1月28日，美国人事管理局根据政府效率部的联邦政府结构调整方针，向公务员发送了提议自愿退休的电子邮件。邮件的题目是“岔路口”，与马斯克2022年收购当时推特（现X）后发给职员们的邮件相同。人事管理局在邮件中提出条件称，如果在6日晚11时59分（以美国东部时间为准，韩国时间7日下午1时59分）之前回信申请退休，可以得到带薪休假直至9月30日。 面对史无前例的大量裁员，公务员们之间充满了不安和愤怒。特别是人事管理局对公务员们表示“将适用强化行动标准”，并提及“忠诚度”感到非常不满。美国有线电视新闻网（CNN）报道说，人事管理局的首席财务官埃丽卡·罗奇被政务职人士问到有关忠诚的问题时回答说，“我总是做正确的事情”，但在被解除职位和降级后以辞职告终。一名总务厅职员对路透社表示，“现在处于无人能正常工作的混乱状况”，同事们正在从单位电脑中删除个人文件等。这是因为，他们担心如果在社交媒体个人账户上发现批评特朗普的文章，有可能被用作解雇的借口。 据悉，截止到当天，接受辞职提议的公务员占全体人员的约2%，达到4万人。部分观察人士认为，如果自愿退休者比率达不到白宫目标值5%-10%，可能会推进大量解雇。 各部门都在忙于制定可能解雇人员的名单。《纽约时报》报道说，白宫要求中央情报局提供过去2年间雇佣的职员名单。据悉，在此过程中，中央情报局在普通邮件中而不是保安邮件发送公开新职员和中国专门要员姓名首字母的名单，被批评是“反间谍惨案”。

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