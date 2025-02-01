两名10多岁的韩裔花滑新星也惨遭不幸，遇难者SNS上显示“太极旗”. February. 01, 2025 07:21. by 林賢錫 lhs@donga.com. 在美国首都华盛顿里根机场附近发生的美国航空客机坠毁事故遇难者名单中有2名韩裔花样滑冰希望之星，令人倍感惋惜。他们就是马萨诸塞州波士顿附近诺伍德的“波士顿滑冰俱乐部”所属的斯宾塞•莱恩选手（16岁）和吉娜•韩选手（13岁）。两人同乘失事客机，同样是遇难的俄罗斯出身的1994年世界花样滑冰锦标赛双人滑项目冠军叶夫根尼娅•希什科娃和瓦季姆•瑙莫夫夫妇的弟子。 上月30日（当地时间），哥伦比亚广播公司（CBS）援引波士顿滑冰俱乐部相关人士的话报道说，“两名选手分别与自己的母亲一起乘坐失事客机，在返程途中遭遇了事故。”两位选手参加了上月20日至26日在失事客机的停机坪所在地中部堪萨斯州威奇托举行的花样滑冰希望之星训练营。 据《纽约时报》（NYT）报道，小时候被领养的莱恩在去年11月角逐东部地区花样滑冰希望之星的“2025美国东部地区选拔赛”上获得了男子单人滑项目的冠军，崭露头角。他在13岁的2022年北京奥运会当时，看到男子单人滑冠军、华裔美国人内森•陈选手后，被花样滑冰运动迷住了。虽然比从小开始花样滑冰的同僚们起步晚，但他的技术进步很快。此外，他还有望代表美国参加2026年意大利米兰•科尔蒂纳丹佩佐冬奥会。在此次飞行之前，他在照片墙上上传了搭乘事故飞机的照片，告知即将回家。就像强调自己是韩裔一样，相关账号上也并排设置了太极旗和星条旗。 吉娜•韩选手也是未满14岁的“诺维斯集团”中崭露头角的潜力股。她在“2025美国东部地区选拔赛”女子单人滑项目中获得第4名，备受关注。前辈花样滑冰选手米沙•米特罗帕诺夫对《人物》表示哀悼说：“韩选手比我13岁时拥有更优秀的技能。”韩选手的母亲郑某也是韩裔。 国内花样滑冰界也追悼了去世的花样滑冰选手。国际滑冰联合会（ISU）会长金在烈上月30日通过声明书表示，“花滑界陷入了悲痛之中。向所有在可怕的事故中失去生命的人的家人和朋友表示诚挚的哀悼。”另外，当天在爱沙尼亚首都塔林举行的ISU欧洲花样滑冰锦标赛上，选手和观众为纪念此次事故的牺牲者默哀祈祷。

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