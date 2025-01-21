特朗普连任，我们所认识的那个美国现已不复存在. January. 21, 2025 08:21. . 特朗普第二届政府20日上台。特朗普在就任前一天举行的庆祝胜利集会上表示：“过去4年的美国衰退落下帷幕，新的一天即将开始。将以历史性速度和力量解决面临的所有危机。”他还承诺迅速推进驱逐非法入境者、征收普遍关税、振兴能源产业、改革官僚集团等大选公约，并表示：“拜登政府的激进、愚蠢的行政命令将全部废除。” 特朗普第二期将按照“就职日当天要独裁”的预告，与主张“美国优先主义”的100多项行政命令一起开始。特朗普表示：“将阻止对我们边境的侵略，解除对我们脚下液体黄金（石油）的封存。要建造美国产、购买美国产、雇用美国人。我们的军队和政府将摒弃极左的‘觉醒（woke）’理念。”他还正式宣布赦免1月6日冲击国会牵连者，废除多样性、平衡性、包容性（DEI）政策。 如此开幕的特朗普二期，恐怕与前任拜登时期截然不同。进而预告了与之前世界所熟知的美国完全不同的超强大国时代。“特朗普号”美国不是第二次世界大战以来一直稳居自由世界的中心轴，在与共产主义国家的冷战中取得胜利后领导全世界自由主义国际秩序的那个美国。对于只把本国的力量和利益放在首位的特朗普来说，他并不把民主和人权等价值和规范放在眼里。对于同盟，也只是在彻底的损益计算下进行的交易，而且是只有对美国有利的自私交易。 特朗普连任与预告片第一届截然不同。与第一期自己忽左忽右、遭内部赞反冲突而闹别扭不同，特朗普这一次由清一色忠诚派组建了内阁和幕僚团。也就是说，任期4年后将结束，为了取得显著的业绩，将推进巨大的速度战。他还警告，无论妨碍他的内外障碍是什么，都要粗暴对待。 实际上，特朗普第二期执政尚未出台，全世界就战栗了。要把加拿大纳为美国第51个州、要掌握巴拿马运河和格陵兰岛的控制权，特朗普不惜发表侵犯主权的言论，表现出扩张领土的欲望。受此影响，加拿大总理被迫辞职。以色列和哈马斯在“地狱门即将打开”的威胁下急忙达成了停火协议。面对如此急剧的地壳变动，世界各国都在超紧张中系紧安全带。 韩半岛虽然在眼前的优先顺序上处于劣势，但也是预计会发生戏剧性变化的影响圈之一。如果特朗普与朝鲜进行直接交易，推进以核裁军或核冻结为基础的“小型交易”，或以裁减驻韩美军为武器施压要求增加防卫费分摊额，韩国将陷入尴尬境地。同时，去年达到历史最高值的对美贸易顺差有可能成为美国关税政策的主要目标。 尽管如此，韩国政府只能在弹劾政局的领导空白中战战兢兢。在代行总统职权体制下，立即构建与特朗普二期的沟通渠道也不容小觑。尽管如此，韩国仍应以外交部为中心，对美国的动向进行周密分析，制定机敏的对策。美国外交协会名誉会长理查德·哈斯在接受《东亚日报》新年采访时建议：“韩国政府应该从特朗普第二期和‘白纸状态’开始。”现在需要全新的战略思考。

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