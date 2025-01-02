《鱿鱼游戏2》开画第一周观看时长4.9亿小时…创造Netflix新记录. January. 02, 2025 07:55. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 去年12月26日公开的《鱿鱼游戏》第二季在历代Netflix作品中，以公开第一周为准，成为收视率最高的节目。 1日，据Netflix官方网站“Netflix TOP10”透露，《鱿鱼游戏》第二季在公开第一周的12月第四周（23~29日）共创下了6800万点击量的纪录。这远远超过了此前的最高纪录2022年11月美国电视剧《星期三》第一季的5010万点击量。点击量是去除所谓“播放时间”等变数，是可以确认系列的人气程度的指标。 《鱿鱼游戏》第二季也创下了“开画第一周观看时长”的新纪录。第2季共7集，总播放时间为7小时10分钟，在全世界范围内创下了4.876亿小时的观看时长。这超过了2021年9月第四周（20~26日）公开的《鱿鱼游戏》第一季创下的纪录（4.4873亿小时）。 在线视频服务（OTT）业界因内容公开时间不同，以公开第一周的观看时长为标准来衡量观众反应的情况较多。第一季也借助第二季的票房成功，在12月第四周的观看时长排名中上升到了第3位（6710万小时），实现了“逆行”。 累计观看时长已经是历代级了。第二季在公开一周后，在Netflix史上最受欢迎的非英语圈电视秀领域排名第7位。目前占据累计观看时长第一位的是《鱿鱼游戏》第一季（22.052亿小时）。

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