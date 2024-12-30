尹锡悦拒绝第三次传唤……公调处考虑申请逮捕令. December. 30, 2024 08:12. by 朴钟民记者 blick@donga.com. 因宣布“12·3”紧急戒严而涉嫌内乱头目（首领）的尹锡悦总统甚至对高级公职人员犯罪调查处（公调处）的第三次传唤也一直不予回应，没有到案接受调查。由于尹锡悦连续3次拒绝传唤，公调处正在讨论向法院申请逮捕令强行控制其人的方案。 公调处29日表示：“尹总统上午10点没有前来公调处。我们将在对今后的措施进行讨论后再作决定。”公调处处长吴东运、调查四部长车贞铉主任检察官、调查官们当天在政府果川大楼内的公调处大楼等待，但尹锡悦继18日和25日之后，当天也没有做出任何回应，也没有到案。尹锡悦方面没有提交律师选任报告，也没有与公调处方面联系警卫协议。 尹锡悦方面的律师尹甲根（前大邱高等检察厅检察长）当天在与《东亚日报》的通话中表示：“只有根据正当机关的合理程序进行传唤，才能前往。”其核心意思是，公调处没有直接调查内乱罪的权利，因此作为调查尹锡悦的主体是不合法的。 但公调处坚持，这是滥用职权嫌疑调查过程中发现的相关犯罪，因此可以进行调查。目前，随着检察机关和警方都已移交案件，对尹锡悦的调查已经统一为公调处。 据悉，公调处最早将于30日向法院申请逮捕令。也有人担心，如果总统警卫处阻止执行拘捕令，可能会发生物理冲突。吴东运此前出席国会会议时表示：“（如果警卫处妨碍执行逮捕令）将以公调处处长的名义发送公文，警告妨碍执行特殊公务和滥用职权妨碍行使权利罪成立。”

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